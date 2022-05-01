Odesa Havaalanı Pisti 'Yıkıldı'

Yetkililer, Ukrayna'nın Odesa'daki ana havaalanındaki pistin bir Rus füze saldırısında tahrip edildiğini, ülkenin doğusundaki Ukrayna kuvvetlerinin Moskova'nın ilerlemesini engellemek için köy köy savaştığını söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, Cumartesi günü gece geç saatlerde yaptığı video konuşmasında, stratejik Karadeniz limanında yeni inşa edilen pistin devre dışı bırakıldığını, ancak yeniden inşa etme sözü verdiğini söyledi.

"Elbette onu yeniden inşa edeceğiz. Ancak Odesa, Rusya'nın kendisine karşı tutumunu asla unutmayacaktır." dedi.

Bölge yetkilileri, füzenin Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndan fırlatıldığını ve havaalanının artık kullanılamayacağını söyledi.

Odesa bölgesi valisi Maksym Marchenko, Rus kuvvetlerinin saldırıda bir Bastion füzesi kullandığını söyledi.

"Tanrı'ya şükürler olsun ki kimse incinmedi. Bölgede sabotaj karşıtı önlemler alınıyor" dedi çevrimiçi yayınlanan bir videoda.

Odesa şehrinin belediye başkanı Gennadiy Trukhanov, geçen Temmuz ayında resmen açılan yeni pistin tasarlanması ve inşa edilmesinin 10 yıl sürdüğünü söyledi.

"Yeni pist sayesinde dünyanın her yerinden muazzam bir turist akını bekliyorduk. Bunun yerine, bir roket saldırısı aldık, "dedi Facebook'ta.

"Ama Odesa zorluklara teslim olan bir şehir değil. Zaferimizden sonra pisti kesinlikle restore edeceğiz ve daha da fazla turist bize gelecek."

Güçleri Ukrayna'nın üçüncü büyük şehri Odesa'yı ara sıra hedef alan Moskova'nın saldırısı hakkında yorum yapılmadı.

Ukraynalı yetkililer, geçen hafta şehre yapılan bir Rus saldırısında sekiz kişinin öldüğünü söyledi.

Rusya, şehirleri dümdüz eden, binlerce sivili öldüren ve beş milyondan fazla insanı yurtdışına kaçmaya zorlayan dokuz haftalık bir saldırıda başkent Kiev'i ele geçiremedikten sonra odağını Ukrayna'nın güneyine ve doğusuna çevirdi.

Rusya'nın güneydeki yeni saldırısı, kısmen Ukrayna'nın doğu Donbas bölgesi üzerinde tam kontrol için bastırırken bölgeyi Kırım'a bağlamayı amaçlıyor. Donbas'ın iki eyaleti Luhansk ve Donetsk'in bazı kısımları, Moskova'nın 24 Şubat'taki işgalinden önce Rusya destekli ayrılıkçılar tarafından kontrol ediliyordu.

Zelenskiy, konuşmasında, Rusya'nın "ülkenin doğusundaki ordumuza karşı yeni saldırılar için ek güçler topladığını" ve "Donbas'taki baskıyı artırmaya çalıştığını" söyledi.

Doğu Ukrayna'da ortaya çıkan savaşın tam bir resmini elde etmek zordu, çünkü hava saldırıları ve topçu barajları gazetecilerin etrafta dolaşmasını son derece tehlikeli hale getirdi.

Ancak Batılı askeri analistler, oradaki saldırının planlanandan çok daha yavaş gittiğini öne sürdü.

Şimdiye kadar, Rus birlikleri ve ayrılıkçılar, Moskova'nın askeri gücünü doğuya odaklayacağını söylemesinden bu yana geçen ay içinde sadece küçük kazanımlar elde etmiş gibi görünüyordu. Sayısal olarak, Rusya'nın askeri insan gücü Ukrayna'nınkinden çok daha fazla. Savaşın başlamasından önceki günlerde, Batı istihbaratı, Rusya'nın sınırın yakınında 190.000 kadar asker bulundurduğunu tahmin ediyordu; Ukrayna'nın ayakta duran askeri toplamı, ülke geneline yayılmış yaklaşık 200.000'dir.

Yine de, kısmen Ukrayna direnişinin kararlılığı nedeniyle, ABD, Rusların doğudaki Ukrayna birliklerini kuşatmaya çalışırken "olmak istedikleri yerin en az birkaç gün gerisinde" olduklarına inanıyor, değerlendirmeyi tartışmak için anonimlik koşuluyla konuşan üst düzey bir ABD savunma yetkilisi.

Hala yedekte olan bol miktarda ateş gücü ile Rusya'nın saldırısı hala yoğunlaşabilir ve Ukraynalıları istila edebilir.

Genel olarak, Rus ordusunun tahmini 900.000 aktif görevli personeli var. Rusya'nın ayrıca çok daha büyük bir hava kuvvetleri ve donanması var.

ABD ve Avrupalı müttefikleri, Ukrayna'ya milyarlarca dolar değerinde silah ve insani yardım sağladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Kiev için 20 milyar dolarlık silah da dahil olmak üzere 33 milyar dolarlık bir yardım paketi istiyor ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkesinin "Ukraynalılara kendilerini savunmak için ihtiyaç duydukları ekipmanı vermeye" devam edeceğini söyledi.

Rusya, Batı'yı Kiev'e devam eden askeri yardıma karşı defalarca uyardı ve silah teslimatlarının "savaşın ateşine petrol döktüğünü" söyledi.