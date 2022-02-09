Ödemeler Hesaplara Sabah Yatıyor! TC Kimlik Numarası İle 12.000 TL Ödeme Alınacak… Nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlara 12 bin TL nakit ödeme verilecek. TC kimlik numarası ile 12 bin TL ödeme imkânından faydalanmak isteyen vatandaşlar, ödemelerine 36 ay vadeli şeklinde yapabilecek.

Acil nakit gereksinimi duyan vatandaşlar 12 bin TL kadar ödeme alabilecek. QNB Finansbank üzerinden yeni bir ihtiyaç kredisi uygulamaya koyuluyor. Nakit ihtiyacı olan kişiler için uygulamaya koyulan bu kampanyada banka, kendi müşterisi olan ve olmayan tüm herkese 12 bin TL tutarında 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına dâhil ediyor.

Yapılan açıklama ile Finansbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde kredi imkânı sunacak. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, başvuru şartları ile birlikte kolay bir şekilde kredi alınması hususunda bilgileri paylaştı. QNB Finansbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaparak, şubelere uğramadan oturduğunuz yerden 12 bin TL ye kadar ödeme alabilirsiniz.

Nakit ihtiyacı hissiden vatandaşlar banka üzerinden yaptıkları başvuru sonucunda, kredi notuna göre ve düşük faiz oranlarından faydalanarak ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Gerek sigortalı olarak çalışan, gerekse emekli olan devlet memuru vatandaşlar, bireysel ihtiyaç kredisi kullanarak 12 bin TL lik kredi başvurusunu hemen gerçekleştirebilecek.

QNB Finansbank Başvuru Süreci

Finansbank üzerinden başvurusun gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bankanın belirlemiş olduğu kredi şartlarına uygun olduklarını sağladıkları takdirde, banka şubesine uğramadan SMS yolu ile başvuru yapabilirler. Cep telefonu üzerinden SMS ile kredi başvuru yapmak isteyenler, TC kimlik numaralarını 50 30 a mesaj olarak gönderebilirler. Böylelikle kredi başvurusu yapılmış olur.

Cep telefonu ile atılan mesaj ile birlikte banka tarafından kısa sürede dönüş yapılır. Kredi sonucu ve onaylanan kredi tutarı hemen banka hesabı üzerinden gerçekleştirilir. Nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar, bankanın uygulamaya koyduğu kampanyaya mobil uygulama ile başvuru yapabilecek. Banka şubelerine gitmeden kredi başvurusu yapan kişiler, gelir belgesine gerek kalmadan kullanacakları kredi için, kredi notunun 1250 ve üzeri olması gerekir. Sizler de bu şartları taşıyorsanız başvurunuzu hemen yapabilirsiniz.