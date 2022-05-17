Ödemekte Zorlandığınız Banka Borcunuz Varsa Ziraat Bankası'na Gidin! Tüm Borçlarınız İçin 50.000 TL Alacaksınız

Ziraat Bankası, tarihi bir kampanyaya adım attı. Ziraat Bankası haricindeki tüm banka borçlarınızı ödemekte zorlanıyorsanız sizlere 50000 TL kadar ödeme verilmektedir. Ziraat Bankası, hem resmi internet sitesi üzerinden hemde sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte vatandaşlara hemen imkan sağlayarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacağını duyurdu. Ziraat Bankası, sadece borç transferi olarak vereceği bu kredilerde, ihtiyaç kredisi olarak başvuru yapabileceğiniz için bankanın kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız ve güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarınız için kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Daha önce bankalardan, icralık ve avukatlık olan vatandaşlar, borç transferi kredisi için bu kredileri kapatmak istiyorlarsa, maalesef olumsuz yanıt almaktadırlar.

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

17 Mayıs itibarıyla başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşların, Ziraat Bankası şubelerine giderek hem ihtiyaç kredisi, hem de borç transferi kredisi alabileceğini söyleyebiliriz. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu son kampanyada özellikle diğer bankadaki olan borçlarını kapatmak isteyen vatandaşlara 50000 TL'ye kadar resmi onay verecek.

Sizlerde Ziraat Bankası üzerinden diğer bankadaki olan borçlarınızı tek bir yere toplayarak rahat bir nefes almak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar ödenecek olan bu borç kapatma kredilerine başvurularınızı gerçekleştirerek, hemen işlemlerinizi yapabilir, onaylanan tutar görebilir ve tüm banka borçlarınızı kapatabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, sadece banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte işlem yapmanız gerekiyor. Ziraat Bankası üzerinden borç transferi kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar ağacın ihtiyaçları olması durumunda bankanın nakit kredi kampanyasını hızlı bir şekilde işlem yaparak, kredi başvurusunda bulunacaktır.

Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada özellikle emekli olan kişilerin emekli maaşlarını kendi bankasından almasını istemektedir. Emekli maaş hesabınız ile birlikte bankaya giderek ihtiyaç kredisi ve borç kapatma, kredisini aynı anda kullanabilir, nakit kredi kullandıktan sonrada ihtiyaç kredinizi hemen hesabınıza yatırabilirsiniz. Konut kredisi ve taşıt kredilerinde herhangi bir borç kapatma imkanı sunulmuyor. Ziraat Bankası borç transferi kredisiyle ilgili bilgileri almak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine girerek buradan işlem yapabilir ve güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.