Ödeme Az Önce Onaydan Geçti: Emeklilerin Hesaplarına 3750 TL Para Geçecek! BAĞ-KUR ve SSK emekli vatandaşlar için kış bitiremeyip müjdeler peş peşe gelmeye devam ediyor. 3750 TL tutarındaki ek ödemeyi ise vakit kaybetmeden anında alabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası 2022 Emekli Promosyon Ödemesi Ne Kadar?

Yapı Kredi Bankası'nda emekli vatandaşlara 2.000 TL'ye varan tutarlarda nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır. Maaşını 3 yıl boyunca Yapı Kredi Bankası'ndan alma sözü veren emeklilerden aylık net geliri 1500 TL'ye kadar olanlara 1300 TL, 1500 TL 2.500 TL arasında emekli aylığı alan vatandaşlara 1.650 TL ve 2500 TL ve daha da üzerinde emekli aylığı alan vatandaşlar ise 2 bin TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

Türkiye Ekonomi Bankası 2022 Emekli Promosyon Ödemesi Ne Kadar?

Emekli maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Emekli Bankası'ndan alma sözü veren vatandaşlara 2750 tl ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılacak. Emeklilerin, bir arkadaşlarını getirmeleri halinde ise getirdikleri kişi başı 250 TL ve toplamda 2500 TL ye para nakit ödeme almaları da mümkündür.

Denizbank 2022 Emekli Promosyon Ödemeleri Ne Kadar?

Denizbank aylık 1500 TL den az maaş alan vatandaşlara 750tl, 1500 TL 2.500 TL arasında emekli aylığı alan vatandaşlara 850 TL, 2500 TL ve üzerindekileri ise 1000 TL'lik emekli promosyon ödemesi yapmaktadır. Bir otomatik ödeme talimatını ek bir şekilde 750 TL'lik promosyon ödemesi vaat ediyor.