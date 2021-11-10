Odeabank’tan 20.000 TL acil nakit kredisi kampanyası başladı. Banka 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak sizlere ihtiyaç kredisi vermektedir. Odeabank 20.000 TL kredi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir, sizlere bu konu hakkında bilgiler vereceğiz. İşte detaylar…

Odeabank üzerinden, ihtiyacınız olan krediyi anında kullanabilirsiniz. Banka sizlere özel olarak hazırladığı bu son kredi kampanyasında, hızlı ve anında krediler kullandıracaktır. Başvuru yapacak olan kişilerin, internet üzerinden, şubelerden ve cep telefonlarından bu kredi için başvuru yapabileceklerini söyleyebiliriz. Odeabank, 20.000 TL kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere uygun faizlerle kredi verecektir. 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde banka, ihtiyacınız ne ise ona göre de işlem yapabilir. Odebank, borç kapatma kredisi, emekli kredisi, tatil kredisi, eğitim kredisi gibi birden fazla kredi çeşidi ile işlem yapan bankalardan birisidir. Şimdi sizlere kredi hakkında bilgiler verelim.

Odeabank kredi başvurusu için şartlar nedir?

Odeabank kredi başvurusu yapacaksanız, bankanın istediği bazı temel şartlar vardır. Bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz.

Kredi başvurusu yapacak olan kişi 18 yaş üzeri ve TC vatandaşı olması gerekir. Kredi notu 1200 ve üzerinde olması gerekir. Banka kredi sicili uygun, temiz olması, bankalardan avukatlık veya icralık olmaması gerekir. Kredi kullanacak kişinin bankalara çok başvuru yapmaması gerekiyor.

Bu şartlara uygun olan kişiler, Odeabank’ın yaptığı kredi kampanyası olan Acil nakit kredisi için başvurularını yapabilmektedirler.

Odeabank 20.000 TL Nakit Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Odebank üzerinden 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredi başvurusu yapacaksanız, ilk olarak SMS kredi ile bu işlemleri yapacağınızı söyleyebiliriz. Kredi başvurusu yapacak müşteriler, cep telefonu mesaj kısmına girip Nakit yazsın ve boşluk bıraktıktan sonra kimlik numarasını yazsın 8444’e göndersin. 5 dakika içinde mesaj atılan telefona kredi sonucu gelecektir.

Odeabank ayrıca internet bankacılığı kullanan müşterilerinden de kredi başvurusu yaptırmaktadır. Odeabank üzerinden 20.000 TL kredi alacak olan kişiler, uygun faizlerle bu kredileri hemen kullanabileceklerdir. 36 ay vadeye kadar alacağınız bu kredilerde, kişiye özel faiz oranı da bu banka tarafından uygulanmaktadır. Eğer yüksek limitli kredi alacaksanız, en yakın Odeabank şubesine gidebilir ve bu şekilde kredi kampanyalarını öğrenebilirsiniz