Odeabank hesabı olanlar dikkat! Banka tekrardan eskisi gibi bireysel kredi veriyor! 32.000 TL belgesiz olacak

Odeabank yeni başlattığı kredi kampanyası ile gündeme düştü. Bankadan 32.000 TL gelir belgesi olmadan kredi imkanı sağlanıyor. Kredi notu ve faiz oranlarına göre bu bankadan hemen sonuç alabileceksiniz ve krediniz hemen hesaba atacaksınız. Odeabank kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 32000 TL kredi almak istiyorsa, başvurusunu yapacak olan kişilere hemen sonuç verilir ve bu sonuca göre kredi kullanımı gerçekleştirilmektedir. Kredi alacak kişiler, 5 dakika içinde sonuçlarını öğrenir ve ne kadar kredi kullanmak istiyorsa o kadar kredi ödemesi alabileceklerdir. Odeabank kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere, 5 dakika içinde kredi sonucu vermektedir. Kredi almak isteyenlere banka kredi vermek istemiyorsa, nakit kredi almak için başvurusunu yapacak olan kişilere, 5 dakiika içinde sonuç vermektedir. Acil ihtiyacınızın olması ve bu bankadan kredi almanız durumunda kredi notuna ve faiz oranlarına göre kredi almak isteyenlere 5 dakika içinde sonuç verilemektedir.

Odeabank 32.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Hızlı onay alabileceğiniz bir diğer banka Odeabank olmaktadır. Odeabank üzerinden 36 ay vadeye kadar 32.000 TL kredi aldığınızda banka sizlere Kredi notunuza göre faiz oranı uygulayacaktır. Kredi başvuruları banka şubelerinden ve İnternet sitelerinden yapıldığı gibi ayrıca SMS atarak da hızlı bir şekilde sonuç alabiliyorsunuz. Bankaya SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız 8444 numarasına NAKİT yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra gönderimi gerçekleştirin.

Başvuru sonrasında 10 dakika dolmadan size mesaj atılan cep telefonuna kredi sonucu gelecektir. Kredi onayı aldığınızda banka şubesinden 10.000 TL kredi 36 ay vade ile kullanabilirsiniz 60 ay vadeli kredi almak istiyorsanız bankaya ipotek vermeniz gerekiyor.