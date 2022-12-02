Ocak 2023 asgari ücrette deprem var! Ne 10 bin 500 ne de 11 bin! Son dakika rakamlarına hemen göz atın!

Son dakika rakamlarına hemen göz atın! Ocak 2023 asgari ücrette deprem var! Ne 10 bin 500 ne de 11 bin! Yılbaşı yaklaştıkça asgari ücretle ilgili haberler de artmaya başladı. Milyonlarca kişi asgari ücretle çalıştıkları için yapılacak olan zamlar için herkes hesaplamalar yapmaya başladı. Bu konuda birçok internet sitesinde hesaplama motorları devreye girerek asgari ücretler hesaplanmaya başlandı.



Beklentilere Göre Olması Gereken Maaş

Asgari ücrette, emeklilik maaşlarında ve memur maaşlarında yapılacak olan zamlar ülkenin neredeyse tamamını ilgilendiren bir durum olarak görülüyor. Bu artışın miktarının enflasyona göre yapılacağı biliniyor.

Yapılan açıklamalara göre enflasyon oranına göre yapılacak olan artışla asgari ücretin 11 bin TL olması gerektiği belirtiliyor. Bu enflasyon oranına göre bir hesaplama yapılırsa alınacak maaşın asgari ücretlileri çok mutlu edeceği düşünülüyor.

Asgari ücret ile ilgili yorum yapanlar ile asgari ücret hesaplaması yapanlar ortaya çıkan duruma baktıklarında yeni yılının ilk maaşında asgari ücretlilerin 11 bin TL maaş almalarının gerektiği belirtiliyor. Bu uygulamanın yapılması durumunda çok sayıda çalışan rahat bir nefes almış olacak.

Bunun için devlet kurumları hesaplamalarını ve incelemelerini yapıyor. Ortaya çıkacak olan miktar ise herkesin merak ettiği asıl konu olmaya devam ediyor. Bu merakın giderilmesi için son aylarda vatandaşlar zamlı maaş hesaplaması yapmaya devam edecek.

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