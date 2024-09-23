6. Pavlos Giannakopoulos Turnuvası’nda Panathinaikos’u mağlup eden Partizan’ın koçu Zeljko Obradovic, maç sonrası duygusal bir açıklama yaptı. Panathinaikos taraftarının Panathenaic Stadyumu’nda oluşturduğu atmosferin kendisini derinden etkilediğini belirten Obradovic, "Dimitris Giannakopoulos ve Panathinaikos organizasyonunda çalışan herkesi tebrik etmek istiyorum. Sıradışı, harika bir atmosfer yaşattılar," dedi.

Obradovic, geçmişe dair yoğun duygular yaşadığını vurgulayarak, "Kariyerimin en iyi yıllarını Panathinaikos'ta geçirdim," ifadelerini kullandı. Bu sözler, Obradovic’in eski takımına duyduğu bağlılığın ve minnettarlığın bir göstergesi olarak dikkat çekti. Eski takımının yarattığı atmosferin, basketbol tutkunları için ne kadar özel olduğunu bir kez daha hatırlattı.