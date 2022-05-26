O Yaş Arasındaki Kadınların Dikkatine! Avrupa Birliği, Geri Ödemesiz Para Dağıtıyor! Kadın istihdamının iyileştirilmesi ile iş dünyasında aktif bir şekilde kadınların rol alması amacı doğrultusunda devlet tarafından pek çok önemli projeye imza atılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından kadın istihdamı ile kadın girişimci alanında açıklanan son destek ise Avrupa Birliği desteği ile sunulmaktadır. Buna göre destek açısından kadın girişimcilere 70.000 TL'ye varan geri ödemesiz destekte bulunulacak. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yürütülmekte olan Women UP projesine dair ayrıntıları ve çok daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz...

Women Up Projesi Detayları Neler?

Ülkemizde kayıtlı olarak tanımlanan kadın istihdamının arttırılması ile kadın girişimcilerin desteklenmesi amacı doğrultusunda Women UP projesi uygulamaktadır. Woman UP projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Avrupa Birliği iş birliği ile yürütülmektedir. Bu proje ile ülkemizde kadın girişimcilerin desteklenmesi ile ticaret hayatında kadın işverenlerin sayısının arttırılması hedefleniyor.

Women Up Projesinden Kimler Faydalanabilir?

Avrupa Birliği destekli bir şekilde uygulanacak olan woman up projesi, ülkemiz genelinde 7 farklı kente uygulanmaktadır. Buna göre Denizli, Aydın, Ankara, Şanlıurfa, Samsun Kahramanmaraş ile İstanbul kentlerinde faaliyet gösteren kadın iş verenlere proje kapsamında toplamda 40 milyon euro tutarında bir destek ödemesi yapılacak.

Women UP Destek Ödemesinin Yapılması

Bu destek ödemesi genel itibariyle 2 geriden gerçekleştiriliyor. Diğer taraftan kadın İşletme sahiplerinin her ay yükümlülüklerini tam manasıyla yerine getirmesi ile başvuru koşullarını sürdürme hususlarına dikkat ediliyor.