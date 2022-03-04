O Yaş Aralığındaki Vatandaşlar, İŞKUR'dan 8000 TL Alabilecek

Türkiye İş kurumu (İŞKUR), iş arayışı içerisinde olan hemen herkesin sıklıkla tercih ettiği kurumların başında geliyor. İŞKUR, iş arayan bütün vatandaşların başvurduğu ilk yer.

İŞKUR, yalnızca iş arayışı içerisinde olanların değil aynı zamanda iş hayatında değişik konumlarda bulunmak isteyen vatandaşların da başvurdukları adreslerden biri. Bu açıdan bakıldığında İŞKUR’un mesleki eğitim kapsamında verdiği kurslardan yararlanmak isteyen vatandaşlara özel bir şekilde günlük 50 TL ile 110 TL arasında bir cep harçlığı ödeniyor. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

İŞKUR tarafından ilan edilen koşulları sağlayan yurttaşların kurslara katılma ile cep harçlıkları kazanma ihtimalleri vardır. Bu konuya ilişkin vatandaşların merak ettiği ayrıntılar gündeme gelmeye başladı. İŞKUR, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda bütün vatandaşların istihdam edilebilme konusunda pek çok vatandaşa kapı aralamaya ve yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. İŞKUR tarafından vatandaşlara sunulan harçlık uygulaması ile ödemeler, engelli aylığı ile dul ve yetim maaşı şeklinde sosyal destek alan vatandaşların da katılabileceği bir faaliyet haline dönüşüyor.

İŞKUR Cep Harçlığı Nedir?

İŞKUR tarafından yurttaşlara sunulacak olan harçlık uygulaması ile ödemeler, dul ve yetim maaşı, engelli aylıkları ile sosyal destek ödemesinden yararlanan yurttaşların da katılım sağlayabilecekleri bir uygulamadır. İŞKUR Bu açıdan ortalama günlük 50 TL ile 110 TL arasında vatandaşlara cep harçlığı ödemesi gerçekleştirmektedir.

İŞKUR tarafından organize edilen kurslara katılım sağlayan vatandaşlar, günlük olarak cep harçlıklarından faydalanabilecekleri gibi aynı zamanda uzun vadede meslek sahibi de olabilecektir. İstihdamı olumlu yönden yükseltmeyi hedefleyen İŞKUR, bu konuya ilişkin mesleki eğitim kursları çerçevesinde yurttaşların gerek meslek sahibi olmaları gerekse de iş sahibi olmalarını artık bir hayal olmaktan çıkarıyor. Konuya ilişkin detaylı bilgi ise İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden paylaşıldı.

İŞKUR Cep Harçlığı Başvuru Şartları Nelerdir?

İş ile meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmanız gerekir,

Emekli olmamanız gerekir,

15 yaşını tamamlamış olmanız gerekir,

Kurum tarafından meslek açısından düzenlenen kursu tamamlamış olmanız gerekir,

Mesleki gerekliliklere uygun olan özel şartları yerine getirmiş olmanız gerekir,

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmanız gerekir.

İŞKUR, Ücret Değişikliği Kararı Aldı

İŞKUR’un günlük bir şekilde ödemekte olduğu harçlık düzeyinde değişiklik yaşandı. Ödeme ise en az olarak %50 istihdam güvencesi bulunan mesleki kurslarda 70 TL olarak açıklanmış, sanayi alanında bulunan mesleki kurslar için ise 110 TL olarak ödeme gerçekleştirilmiştir. Eski hükümlü ile engelli olan vatandaşlara yönelik planlanan kurslarda ise günlük istihdam garantisi bulunmayan kurslarda 50 TL, istihdam garantisi olan kurslarda ise 70 TL ödeme gerçekleştirilmektedir.