O Tarihte İşe Girenlerin Dikkatine! 46 Yaşında emekli Olabilirsiniz! O Belgeyi Teslim Et, Emekli Ol! Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan erken emeklilik ile alakalı son dakika bir açıklama geldi. Buna göre koşullar; sigorta girişi, yaş sınırı ile sigorta primi olarak açıklandı. Bu koşulları yerine getiren bütün vatandaşlar, anında emekli olabilecek. Fakat günümüzde kadınlar 58 yaşında emekli olabiliyor. Diğer taraftan bazı özel koşulları yerine kadınların 46 yaşında emekli olmaları da mümkündür.

2022 senesi itibariyle milyonlarca vatandaş emekli olmanın hayalini kurmaya devam ediyor. Bu hayali kuran vatandaşların önemli bir bölümü ise kadın çalışanlardan oluşuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanlarının yapmış oldukları son dakika açıklamalara göre eski çalışan kadınların 46 yaşında emekli olabilecekleri söyleniyordu. Bu haberi duyan pek çok kadın ise bu konuyu araştırmaya başladı. 46 yaşında erken emekli olabilmek amacıyla gerekli koşullar ise genel itibariyle bütün bu bilgiler ışığında 46 yaşında emekli olma koşulları nelerdir? Işte merak edilen her şey haberimizde...

46 Yaşında Emekli Olma Şartları Neler?

Türkiye Büyük Millet Meclisinde dün aranan bir son dakika kararına göre 46 yaşında emekli olabileceğiniz açıklandı. Buna göre hemen o belgeyi teslim etmeniz gerekir. Kadın çalışanların erken emekli olabilmeleri açısından aranan ilk koşul 1970 ile 1980 arası doğum tarihine sahip olmalarıdır. Bu koşulun haricinde aynı zamanda sigorta başlangıç tarihinin 1994 Mayıs ayında başlamış olmasına dikkat edilmelidir.