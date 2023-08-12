Ekmek, sofralarda en fazla tüketilen yiyeceklerin başında yer alıyor. Ekmek olmadan sofraya oturamayan pek çok kişi bulunuyor. Söz konusu kalabalık aileler olduğunda ekmek tüketimi artıyor. Ancak son zamanlarda üretim maliyetlerinin artması nedeniyle pek çok şehirde ekmek fiyatlarına zam yapılıyor.

Ekmek zamlarının nedeni, personel maliyetlerindeki artıştan kaynaklanıyor. Aynı zamanda üretimde kullanılan malzemelerin fiyatları da her geçen gün artıyor. Ekmek zamları, pek çok şehirde arttı. İstanbul’da da İstanbul Ticaret Odası’na bağlı fırınlarda artış söz konusu oldu. İstanbul’da ekmek kaç TL’den satılacak?

EKMEK FİYATLARI %30 ARTTI

Ekmek fiyatlarında meydana gelen artışın yüzde 30 olduğu belirtildi. Artış, İstanbul Ticaret Odasına bağlı fırınlarda gerçekleşti. Zam sonrasında ekmeğin 6,5 TL’den satılacağı ifade edildi.

Zam kararı, İstanbul Ticaret Odası Ağustos ayı toplantısında alındı. Zam kararı, toplantı sırasında oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda 1 kilogram ekmeğin fiyatının en fazla 32,5 TL olacak şekilde karar alındığı belirtildi. Bu nedenle 200 gram ekmek fiyatı 6,5 TL’ye çıkarıldı.

1 OCAK’TAN BU YANA EKMEK, 5 TL’DEN SATILIYORDU

ITO yetkilileri, 1 Ocak’tan bu yana ekmeğin 5 TL’den satıldığını belirtti. Yapılan zamla beraber 1 kilogram ekmeğin fiyatının yüzde 30 arttığı ifade edildi. Ekmek zammından sonra vatandaşların mutfak harcamaları daha da arttı. Gıda fiyatlarının yanı sıra hanelerin farklı harcamalarında da ciddi anlamda artış yaşanıyor.

Vatandaşlar, yapılan zamlardan son derece rahatsız oluyor. Yapılan zamlar, ailelerin bütçelerini sarsıyor. Aileler, çareyi harcamaları kısmakta buluyor. Bazı aileler, temel ihtiyaçlara bile erişmekte zorluk çekiyor.

İstanbul’da yapılan zamla beraber İstanbulluların ekmek masrafları arttı. Süt, bakliyat, un gibi temel gıda maddelerinin fiyatı da artıyor. Et fiyatlarında da son zamanlarda ciddi bir artış oluyor. Yaşanan artışların fahiş seviyelere ulaşmaması için Ticaret Bakanlığı tarafından sık sık denetimler gerçekleştiriliyor. Bu denetimlerde yüksek zam yapan firmalara, ceza yazılıyor.