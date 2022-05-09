O Kategoride Yer Alanlar Son Model Otomobillerde ÖTV Ödemiyor, Devletten Son Dakika Açıklama Geldi. Özel tüketim vergisi adı altında alınmakta olan vergi, genel itibariyle lüks tüketim ürünleri ile çevreye ve insan sağlığına zarar verdiği bilinen ürünler gibi çeşitli mal ve ürünlerden alınması olan bir vergi çeşididir. Bu çeşit ürünlere uygulanmakta olan özel tüketim vergisi, oldukça yüksek oranlara sahip olabiliyor.

Otomobiller ÖTV ve uygulanmakta olan ürünler arasında yer alır. Bütün otomobil markaları ve modelleri ÖTV ile vergilendirilir. Bununla beraber bazı özelliklere sahip olan vatandaşlar, özel tüketim vergisi indirimi ile ÖTV muafiyeti haklarına sahip olabiliyor.

Engelli vatandaşların rapor ile açıklanmış %40 ve %90 arasında olanları ÖTV indiriminden yararlanabiliyor. Engellilik oranları rapor ile %90 ve üzerinde olarak belirlenmiş olan bu kişiler ise doğrudan ÖTV muafiyeti hakkını elde edebiliyor. Bunlara ek bir şekilde şehit aileleri de aynı şekilde ÖTV muafiyeti hakkına sahip olabiliyor.

Engelli vatandaşların %40 ile %90 arasında raporu almaları halinde ÖTV indirimi uygulanıyor

Engelli vatandaşlar, müracaat ettiklerini sağlık kuruluşlarında almış oldukları rapor ile %40 ve %90 arasında engelli olduklarını ibraz etmeleri halinde ya da raporda 'engelli' ile 'ağır engelli' ve sürücü belgesi alabilir ibarelerinin bulunması durumunda ÖTV indiriminden faydalanmak açısından gerekli koşulları yerine getirmiş olacaktır. %40 ile %90 arasında engelli vatandaşlar, indiriminden faydalanmak açısından 1600 cm3 motor hacmine sahip sıfır otomobil alabiliyor. Aldıkları otomobillerin engellerine göre özel donanımlara sahip olması gereklidir. Diğer taraftan böyle kişilerin sürücü ehliyeti sahibi olmaları gereklidir. Bu durumdaki vatandaşlar yalnızca kendileri üzerine sıfır otomobil aldıklarında özel tüketim vergisi indiriminden faydalanabiliyor.