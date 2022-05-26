O Bankanın Mobil Uygulamasını İndiren Herkese Anında 400 TL Hediye Veriliyor! Türkiye'nin en presti özel bankalar arasında yer alan iş bank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre mobil bankacılık uygulamasını cep telefonuna indirip müşteri olanları anında 400 TL hediye verilecek! Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

İşCep’te Anında 400 TL Hediye!

İş Bankası'nın dijital bankacılık hizmetleri aracılığı ile Artık neredeyse bütün bankacılık işlemleri banka şubesine gitmeye gerek olmadan çok hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Daha pratik ve daha sağlıklı bir biçimde bankacılık işlemlerinin yerine getirilmesini aracılık eden dijital bankacılık ile beraber mesai saatleri de artık aradan kalktı. Diğer taraftan her bankanın dijital bankacılık hizmetlerini kullanan müşterileri açısından çok avantajlı kampanyaları bulunuyor.

İş Bank İşCep Mobil Bankacılık 400 TL Hediye Koşulları Neler?

İş Bankası kredi ya da kredi kartı ile tek seferde 400 TL ve daha da üzeri alışveriş yaparak kampanya kapsamında 400 TL tutarında maksippon hediyesi yapılacaktır. Böylece 400 TL değerindeki maxipuan bakiyesi işlem yapılan ilgili kredi kartına ya da banka kartına yükleniyor. Anlaşmalı bulunan bütün İş Bank üye iş yerlerinde gerçekleştirilecek işlemlerde alt limit sınırlaması olmadan 400 sene değerindeki Maksipuan da kullanılmaya başlanacaktır.

Böylece kredi kartı ile banka kartı fiziksel bir şekilde teslim alınmadan önce anında 400 TL maxipuan kazanabilmek amacıyla 400 TL ve üzeri alışveriş koşulunun yerine getirilmesi gerekir.