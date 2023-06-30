IBAN üzerinden banka hesabını sorgulayanlar 2000 TL'yi hesaplarında görünce çok şaşırdı. Peki bu kampanyadan nasıl yararlanılır? O Bankadan 2000 TL hediye kampanyası... 2000 TL hediye kampanyasının tüm detayları haberimizin devamında sizlerle...

Son dönemde müşteri portföyünü genişletmek isteyen bankalar, vatandaşlar için çok cazip kampanyalar oluşturmaya devam ediyor. Son kampanya müjdesi ise TEB Bankasından geldi. Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), bayram içerisinde kampanyaya dahil olan tüm müşterilerine 2.000 TL Nakit ödeme yapılacağını açıkladı. Kampanyaya katılım da çok kolay. TEB Mobil İnternet bankacılığı uygulaması olan CEPTETEB'e giriş yaparak vereceğiniz ilk otomatik fatura ödeme talimatıyla ekstra nakit ödeme kazanabilirsiniz. TEB Resmi internet adresinden yapılan duyuruyla kampanyanın katılım koşulları net şekilde açıklanmıştır.

TEB'DEN 2000 TL HEDİYE KAMPANYASI

TEB, müşterilerine özel 2.000 TL hediye kampanyasını duyurdu. TEB müşterisi olanlar, alacakları özel kod ile arkadaşlarını CEPTETEB müşterisi yaptıklarında 2.000TL'lik nakit hediye kampanyasından anında yararlanabileceklerdir. CEPTETEB hesaplarına otomatik olarak 2.000 TL ödemesi yansıyacaktır. Kampanyaya katılım için son tarih ise 30 Haziran 2023 olarak açıklandı. Müşteriler, kendilerine özel olarak sunulan kodları aracılığıyla arkadaşlarını TEB müşterisi yaptıklarında 2.000 TL'ye anında kavuşabilmektedir. Cepteteb resmi inter sitesi üzerinden müşteri formunu doldurup başvuru yapılabilmektedir. CEPTETEB mobil uygulamasına giriş yaparak "Davet Kodu" kısmından kod alarak kampanyaya katılabilirsiniz.

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, hızlıca işlemlerini gerçekleştirdiklerinde 10 kişiyi CEPTETEB müşterisi olmaya davet ederek 2.000 TL değerinde Migros Hediye Çeki kazanabilmektedirler. Kampanya 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam etmektedir. Bu tarihe kadar müşteri olan ve 10 kişiyi CEPTETEB müşterisi olmaya davet eden vatandaşlar kampanyadan yararlanma şansına sahip olacaklardır.

Bu kampanya, TEB Bankası müşterilerine sunduğu özel bir fırsattır. CEPTETEB aracılığıyla yapılan davetler ve katılım şartlarının yerine getirilmesiyle müşteriler 2.000 TL'lik karşılıksız bir hediye elde etmektedirler.