O Bankadan Gelen Son Dakika Duyurusu! Emekliye 4400 TL Ödeme Başladı…

O bankadan gelen son duyuru ile emeklilere 4.400 TL ödeme yapılıyor. Emekli olan herkes 4.400 TL tutarındaki ödemeden faydalanabilecek. Detaylar haberimizde…

Emeklileri ilgilendiren son dakika haberi emekliler için müjde oldu. Son dakika olarak paylaşılan haberde emekli maaşı alan herkese toplam 4.400 TL ödeme yapılacak. Her an başvuru yaparak hesaplarınıza aktaracağınız bu tutarı almak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Kredi notu düşük olsa bile Ziraat Bankası 4.400 TL nakit avans ödemesi yapıyor. Kredi notu düşün olan bireylerin bankada hesapları olması durumunda hemen başvuru yapabilecek. Sizlerde nakit ihtiyacı hissediyorsanız, Ziraat Bankası üzerindeki mevcut hesabınızla başvuru yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Tarafından 4400 TL Ödeme Yapılacak

Ziraat Bankası, emekli olmuş kişiler tarafından en çok tercih edilen bankalara arasında bulunmaktadır. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre uygulamaya koyulan kampanyalardan en çok emekli olan müşteriler memnun oluyor. Emekli maaşını banka üzerinden alan emekliler uygulamaya koyulan kapmayalar ile nakit ihtiyaçlarını gideriyor.

Emekli olan ve maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar, maaş müşterisi olmalarından dolayı mobil uygulama ile başvuru yapabilecek. Mobil uygulama ile banka şubelerine gitmeden kredi alma imkânına sahip olabilir. Emekli müşteriler bunun yanı sıra bankadan yüksek limitli kredi almanın yanında, nakit avans limitleri için de onay alabilecek. Mobil uygulamaya girilerek başvuru yapma imkânına sahip olan müşteriler artı para başvurusunu da gerçekleştirebilir.

Ziraat Bankası müşterisi olan emekli vatandaşlara düzenlediği kampanyalar ile promosyon imkanı sunuyor. Promosyondan faydalanmak için emekli maaşının Ziraat Bankası üzerinden alınması şartı bulunuyor. Verilecek promosyonlarda geri ödeme söz konusu değildir. Emekli maaşı 2.500 TL olan emeklilere 750 TL tutarında promosyon imkanı sunuluyor. Şayet emekli maaşı 2.500 TL nin altında ise ödenecek olan promosyon tutarı 625 TL olarak gerçekleşecek. Emekli promosyonu başvuruları banka şubelerinden yapılabildiği gibi ayrıca mobil uygulamadan da yapılabilir. Her kampanyada emekli müşterilerini düşünen Ziraat Bankası, promosyon kampanyasın dan da emeklileri unutmayarak nakit sıkıntılarını gideriyor.