Emeklilerin yüzünü güldürecek geçim sıkıntısını bir nebze olsun hafifletecek o müjdeli haber geldi. Emekli maaş promosyonlarında artış ay sonunu getirmekte zorluk çeken dar gelirli emeklinin işine yarıyor.

Bankaların 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veren emekliye sunduğu kampanya hız kesmeden devam ediyor. Emekli maaş promosyonunu yüksek rakamdan almak isteyenler maaşına ek ödemeden geri ödemesiz olarak faydalanabilecek.

REKOR PROMOSYON TEKLİFİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ!

SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı mensupları en az 7.500 TL ödeme alan emekliler yeni ay ile birlikte alacakları emekli maaşına ek 10.000 TL'ye kadar promosyon teklifinden faydalanabilecek. 31 Ağustos tarihine kadar ING Bank müşterisi olan her emekli banka kampanyaları ile beraber toplamda 10.000 TL ödemeden yararlanacak.

ING BANK 10 BİN TL PROMOSYON ÖDEMESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

ING Bank'ın emekliye özel sunduğu cazip promosyon kampanyası ile ilgili detaylar belli oldu. 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veren her emekli bu fırsattan yararlanacak. Daha önceden emekli hesabı bulunmayanlar emeklilik dilekçesinde geçerli olan bankayı ING Bank olarak işaretlemelidir. Farklı bir bankada hesabı bulunanlar ING Bank Mobil uygulama üzerinden veya e-devlet sistemini kullanarak, isteyenler kısa mesaj yoluyla maaş hesabını taşıyıp promosyondan yararlanabilecek.

ING BANK 10 BİN TL PROMOSYON ÖDEME TABLOSU

ING Bank emekli maaşına göre ödeyeceği promosyon teklifine dair tüm detaylar aşağıdaki listeden incelenebilir: