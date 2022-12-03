O Banka Vatandaşlara Maaşların 30 Katı Kredi Veriyor! Anında Onay!

O bankadan vatandaşlara maaşlarının 30 katı kadar kredi imkânı! Üst limit yok. Kredi de anında onay veriliyor. Bankanın yaptığı 30 maaşa kadar olan kredinin detayları için haberimize göz atabilirsiniz…

Özel bir bankadan son dakika kredi kampanyası! Banka başvuru yapan kişilere maaşlarının 30 katına kadar onay veriyor. Anında sonuç alınacak kredi için hemen başvuru yapabilirsiniz. Fibabanka yapmış olduğu açıklama ile müşterilerine 30 maaş kadar kredi vereceğini duyurdu. Ülkemizde yapmış olduğu yatırımlar ile gündeme gelen banka tercih edilen bankalar arasında yer alıyor. Bankanın sunmuş olduğu kredilerde en çok tercih edilen ürünü ise ihtiyaç kredisi olarak ön plana çıkıyor müşterilerin taleplerine göre banka ihtiyaç kredisi sunuyor. Sizlerde banka üzerinden verilecek olan kredi için başvuru yapabilirsiniz. İhtiyaca göre şekillenen kredi için banka şartlarına uygun olmanız gerekir. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler bankanın belirlemiş olduğu politikalara uygun olması gerekir.

Fibabanka Maaşın 30 Katı Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Almış olduğunuz maaşın 30 katına kadar kredi almak istiyorsanız, bankanın belirlemiş olduğu bazı şartları karşılamanız gerekir. Fibabanka üzerinden kredi başvurusu yapacak kişiler, gelir belgesinin yanı sıra kredi sicilinin de uygun olması gerekir. Bu şartları sağlayanlar başvuru yaparak kredi kullanabilir. Başvuruda bulunacak olan kişiler kredi notunun 1100 ve üzerine olması bankalar üzerinden her hangi bir gecikme yok ise onay alabilecek. Şayet bankalarda sürekli olarak gecikmeli işlem yapılıyorsa, icralık veya avukatlık durumu söz konusu ise banka bu konuda her hangi bir şart aramadan başvuruları kabul ediyor. Başvurular banka şubelerinden yapılabildiği gibi internet sitesinden ve SMS yöntemi ile de yapılıyor.

En yakın banka şubesine giderek alınan maaşın 30 katı kadar kredi kullanabilirsiniz. Şubeye giderken kimlik ve gelir belgesini götürmeniz gerekir. Kredi onayı almak için bu belgelerin temin edilmesi şart. Aynı gün içinde kredi kullanma imkânına sahip olabilirsiniz. Bankadan başvuru yapılarak 100 bin liraya kadar kredi onayı alabilirsiniz. İsteyen vatandaş ilk ödemesini üç ay sonra yapabilir.