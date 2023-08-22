Emekliler, aldıkları maaşın düşüklüğü nedeniyle yaşamlarını sürdürmekte zorlanıyor. Emeklilere son olarak %25 oranında zan yapıldı. Ancak yapılan bu zam, emekliler için yeterli olmadı. En düşük emekli maaşında artış meydana gelmedi. En düşük emekli maaşı, 7500 TL olarak ödenecek. Bu nedenle düşük emekli maaşı alanlar için geçinmek daha zor oluyor.

Emekliler, maaşlarıyla geçinmekte zorlandığı için çalışmaya devam ediyor. Bazı emekliler ise banka kredilerinden, kredi kartlarından yararlanıyor. Emeklilerin eline geçen nakdi artırması için bir diğer yolu da banka promosyonları oluyor. Banka promosyonları, emekli maaşına göre değişiklik gösterir. Aynı zamanda bankalara göre de promosyon tutarları farklılaşır. Yüksek promosyon veren bankalardan biri Akbank’tır.

AKBANK PROMOSYON TUTARLARI

Emekli maaşı 3499 TL’ye kadar olanlara 4200 TL veriliyor.

3.500 TL – 7.499TL arası maaşı olanlara 4850 TL veriliyor.

7.500 TL – 9.999 TL arası maaşı olanlara 6250 TL ödeniyor.

10 bin TL ve üzeri maaşı olanlara 7000 TL ödeniyor.

AKBANK PROMOSYONUNDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Akbank promosyonundan yararlanmak isteyenlerin belli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bunun için maaş taşıma işlemi yapılması gerekiyor. Maaş taşıma işlemi, 31 Ağustos tarihine kadar yapılabilir.

Maaş taşıma işlemi, e-Devlet üzerinden kolayca yapılabilir. Banka şubeleri üzerinden de maaş taşıma işlemleri yapılabilir. Akbank promosyonundan yararlanmak için 3 yıl bankada kalma sözü verilmelidir.

Akbank, emekliler için farklı fırsatlar da sunuyor. Banka, 2500 TL harcama sözüne karşılık 3000 TL chip para veriyor. Akbank’ın kredileri de tüketiciler için avantaj sağlar. Banka, 50 bin TL’ye kadar olan krediler için 36 ay vade uyguluyor. Öte yandan bankanın faizsiz kredi ya da nakit avans seçenekleri de vardır. Bu sayede emekliler, ellerine geçen nakit tutarını artırabilir. Emekliler, bankanın kredi kartını da kullanabilir.