O Banka Duyurdu! Emekliye 1750 TL Ödenecek, Son Dakika Açıklama Geldi ve Bugün Başlıyor

Emekli maaşını, Akbank’ a taşıyan kişilere promosyon ödemesi yapılacak. Bilindiği üzere diğer bankalar gibi Akbank’ ta emekli maaşını taşıyan kişilere özel promosyon veriyor. Akbank’ ın verdiği bu promosyon imkanından yararlanabilmek için tek yapmanız gereken şartları incelemek ve emekli maaşınızı Akbank’ a taşımak.

Akbank Tarafından Yapılacak Olan Emekli Promosyon Ödemesi Ne Kadar?

Akbank, emekliler için son derece cazip bir promosyon fırsatı sunuyor. Özel olarak sunulan bu promosyonu alabilmek için Akbank emekli promosyon kampanyasından yararlanabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra, emekli maaşı 1499 TL’ ye kadar olan kişiler ek promosyon fırsatı ile birlikte 1200 TL’ ye kadar ödeme alabiliyor.

Emekli maaşı 1500 TL ile 2499 TL arasında olan kişiler, promosyon tutarına ek olarak 1500 TL ödemeden yararlanabiliyor. Emekli maaşı 1500 TL ile 2499 TL arasında olan kişiler ise 1750 TL’lik promosyon alabiliyor.

Akbank Emekli Promosyon Ödemeleri Ne Kadar Sürede Hesaplara Yatırılacak?

Peki, Akbank tarafından emeklilere özel sunulan bu promosyon ödemeleri hangi tarihler arasında gerçekleşecek? Akbank ile anlaşma imzalayan emekliler, ilk maaşlarının ardından 3 iş günü içerisinde promosyon ödemelerine kavuşabilecek.

Yapılacak olan promosyon ödemeleri de kişilerin hesaplarına Akbank tarafından otomatik olarak yatırılacak. Akbank tarafından sunulan bu kampanyadan yararlanabilir ve hem maaşınızı hem de promosyon ödemenizi aynı ay içerisinde alabilirsiniz.

Akbank Emekli Promosyon Kampanyası 2021

Akbank emekli promosyon ödemesi kampanyasından yararlanabilmek için herhangi Akbank şubesine gidebilir ve maaşınızı taşımak istediğinizi belirtebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra, Akbank mobil uygulamasını kullanabilir ya da internet bankacılığı üzerinden de bu kampanya dan yararlanabilirsiniz. Bununla birlikte Akbank müşteri hizmetleri numarasını arayabilir ve promosyondan yararlanmak istediğinizi belirtebilirsiniz.

Akbank Memur Promosyon Kampanyası Ödemeleri

Bağ-Kur, emekli sandığı ve SSK emeklilerinin hepsi, son derece kolay bir şekilde maaşlarını Akbank’ a taşıyabilmektedir. Bu kampanyadan yararlanabilmek için başvurunuzu 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapmalı ve 3 yıl boyunca Akbank üzerinden maaş alacağınızı taahhüt etmelisiniz.

Akbank Promosyon Kampanyası 2021

Yapılan tüm promosyon ödemeleri gibi Akbank emekli promosyon ödemesi ile birlikte ek kazanç sağlamanız mümkün. Sizlerde ek kazanç imkanından faydalanabilmek için maaşınızı Akbank’ a taşıyabilir ve promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.