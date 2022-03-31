O Banka da Emekli Maaş Ödemelerine Başladığını Duyurdu! Emeklilerin Hesabına 2000 TL Ek Ödeme Yapılacak. Bir banka daha resmi internet hesabından yapmış olduğu son dakika paylaşımına göre SGK emekli maaş ödemelerine başladığını duyurdu. Buna göre 2 bin TL'ye kadar ödeme gerçekleştirilecek. İşte detaylar ve çok daha fazlası...

Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imza altına alınan protokol gereğince emekli vatandaşlar maaş taşıma işlemleri gerçekleştirmeleri ya da yeni emekli maaşlarını ilgili bankalar üzerinden 36 aylığına almayı taahhüt etmeleri durumunda yüksek orada promosyon ödemesi alabiliyor. Üstelik bu ödemeler ise herhangi bir şart aranmadan veriliyor.

2022 Kuveyt Türk Emekli Promosyon Tutarı Ne Kadar?

Kuveyt Türk tarafından emekli müşterilere sunulan ayrıcalıklar arasında bulunan emekli maaş ödeme avantajları dikkat çekiyor. 2.000 TL'ye varan promosyon ödemeleri gerçekleştireceğini ilan eden Kuveyt Türk, maaşını 7 gün 24 saat boyunca emekli vatandaşlarını Kuveyt Türk ATM’lerinden ya da diğer bütün banka ATM'lerinden kolay bir şekilde çekme avantajı sağlıyor.

Kuveyt Türk 2022 Emekli Maaş Promosyon Ödemeleri

Ülkemizin öncü katılım bankalarından Kuveyt Türk, emekli maaşları promosyon ödemeleri ile ilgili son dakika bir açıklamasında bulundu. Buna göre emekli maaşlarını Kuveyt Türk katılım Bankası'na taşıyana vatandaşlara özel pek çok farklı bankacılık ürün ve hizmetten faydalanmak avantaj sağlanacak. Buna göre;

· Emekli aylığı 1500 TL'ye kadar olan emekli vatandaşlara 1750 TL’ lik promosyon ödemesi gerçekleştirilecek,

· 1500 TL 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara bin 875 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak,

· 2500 TL ve üzerinde maaş alan vatandaşlar ise Kuveyt Türk katılım Bankasından 2000 TL tutarında emekli promosyon ödemesi alacak