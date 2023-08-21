Emekliler, nakit para ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını araştırıyor. Son yıllarda artan zamlar nedeniyle emekliler, geçinmekte zorlanıyor. Emeklilerin bir kısmı, zorlu ekonomik koşullarla baş etmek için çalışmaya devam ediyor. Ancak ilerleyen yaşlarda çalışmak da zor hale geliyor. Emekliler için sunulan seçeneklerden biri de banka promosyonlarıdır. Bankalar, değişen tutarda promosyon veriyor.

Promosyon tutarları, maaşa göre değişiyor. Aynı zamanda bankalara göre de promosyon tutarları değişebilir. Özel bankalar, daha yüksek tutarda promosyon veriyor. Yüksek promosyon veren bankalar arasında ING Bank, ilk sırada yer alıyor. Banka, 10 bin TL tutarında promosyon veriyor. Ancak banka tarafından yapılan açıklamaya göre promosyon tutarının 25 bin olacağı duyuruldu.

EYLÜL AYINDA PROMOSYONLAR ARTACAK

ING Bank tarafından yapılan açıklamaya göre promosyonların yükseleceği belirtildi. Buna göre Eylül ayında promosyon tutarı 25 bin TL olacak. Banka tarafından belirtilen detaylara göre 10 bin TL promosyon olarak verilirken 15 bin TL ise özel koşullara göre verilecek.

ING Bank’ın yeni kampanyası, 1 Eylül tarihinden itibaren uygulanacak. Emeklilerin 25 bin TL promosyon alması için maaşını, ING Bank’a taşıması gerekiyor.

ING BANK MEVCUT PROMOSYON TUTARLARI

ING Bank, 10 bin TL’ye kadar promosyon veriyor. 8500 TL promosyon veren banka, 1500 TL tutarında ekstra promosyon veriyor. Bunun için bankaya iki adet fatura talimatı verilmesi gerekiyor. Bankanın promosyonundan yararlanmak isteyenlerin, ilk olarak e-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemi yapması gerekir.

Maaş taşıma işleminden sonra 3 yıl bankada kalma sözü verilmesi gerekir. Bu sayede promosyon almak mümkün oluyor. Bankanın promosyon tutarları, maaşa göre değişiyor: