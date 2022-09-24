O Banka 10 Bin Lira Verecek En Yüksek Emekli Promosyonu Veren Banka Olacak

Bankaların emekli promosyonu yarışının kızıştığını duyan emekliler hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini araştırmaya başladı. Emekli maaşını taşıyanlar, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve aylıkları yeni bağlananlar emekli promosyonu konusunda en avantajlı olan bankalara yönelmek istediği için tüm bankaları karşılaştırdı. Kişinin maaşı baz alınarak mevcut kampanyalara göre 10 bin liraya kadar değişiklik gösteren emekli promosyonundan istediğiniz bankadan yararlanmak mümkün. Dilerseniz size en yüksek emekli promosyonu veren bankayı tercih edebilirsiniz.

Bankalar tarafından sunulan emekli promosyonu vatandaşlar için çok önemlidir. Temmuz ayı zamları belli olduğundan bu yana, bankalar da emekli promosyonu kampanyalarını açıklamaya başladı. Çoğu banka, diğer bankalara müşteri kaptırmamak için promosyon miktarını çok yükseltti. Peki güncel durumda en çok promosyon veren banka hangisi sorusu vatandaşlar tarafından son zamanlarda en çok aratılan soru oldu.

EMEKLİ PROMOSYONU YÜKSEK VEREN BANKALAR

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Akbank, SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı emekli maaşlarını Akbank’a taşıyan müşterilere maaşları doğrultusunda promosyon veriyor. 0-1499 lira aralığında maaşı olan kişilere 4.650 lira, 1.500-2.499 lira aralığında maaşı olan kişilere 5.800 lira, 2.500 lira ve üzeri maaşı olan kişilere ise 7.000 liralık promosyon veriliyor. Emekli maaşınızı Akbank’a taşımak için kimliğinizle birlikte Akbank şubelerine giderek veya e-devlet şifrenizle birlikte e-Devlet sistemine girerek banka değişikliği işlemini yapabilirsiniz.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Denizbank, emekli maaşını taşıyan kişilere emekli maaş tutarını dikkate alarak promosyon ödemesi yapıyor. 0-1500 lira aralığında maaşı olan kişilere 1.425 lira, 1.500-2.500 lira aralığında maaşı olan kişilere 1.600 lira, 2.500 lira ve üzeri maaş alanlara 1.750 lira promosyon verilir. Bunlara ek olarak 1 otomatik ödeme talimatı verene ekstra 750 TL promosyon ödemesi yapılıyor. Emekli maaşınızı, şubelere gitmeden, Mobil Bankacılık uygulamasından veya e-devlet üzerinden Denizbank’a taşıyabilirsiniz. 1.750 liraya varan emekli promosyonlarından yararlanmak için de 0850 222 0 800 numaralı çağrı merkezini arayarak maaşınızı 3 yıl boyunca Denizbank’tan alma sözü vermeniz gerekmektedir.

TEB EMEKLİ PROMOSYONU

SGK emekli maaşını TEB’den alan kişilere maaşlarına göre promosyon ödemesi yapılır. Güncel durumda en çok emekli promosyonu veren banka konumundadır. 0-1500 lira aralığında emekli maaşı alan kişilere 5.500 lira, 1.500-2.500 lira aralığında maaş alan kişilere 6.750 lira, 2.500 lira ve üzeri alan kişilere ise 8.000 liralık promosyon ödemesi yapılıyor. Emekli promosyonundan yararlanmak isteyen kişilerin TEB şubelerine giderek, internet şubelerinden, TEB Mobil’den, ATM’lerden, çağrı merkezlerini arayarak 3 yıl boyunca emekli maaşını TEB’den alma sözü vermesi gerekmektedir. Emekli promosyonuna ek olarak, kişilerin TEB’e taşıyacağı her kişi için 250 lira verilmektedir. Bu da demek oluyor ki promosyon miktarı bu yolla 10 bin liraya kadar artıyor.

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU

Garanti BBVA, 3 yıl boyunca emekli maaşını bu bankadan alma sözü veren kişilere maaşları doğrultusunda emekli promosyonu veriyor. 0-1500 lira aralığında emekli maaşı alan kişiler 4.000 lira, 1.500-2.500 lira arası maaş alan kişilere 5.000 lira, 2.500 lira ve üzeri maaş alan kişilere de 6.000 lira nakit promosyon veriliyor. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen müşterilerin Garanti BBVA İnternet Bankacılığı ve Garanti BBVA ATM’leri, Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi üzerinden başvuru yapmasını öneririz.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

İş Bankası, kişilerin maaşlarına göre promosyon ödemesi yapmaktadır. 0-1.499 lira aralığında maaş alan kişilere 5.000 lira, 1.500- 2.500 lira arasında maaş alan kişilere 6.250 lira, 2.500 lira ve üzeri maaş alanlara 7.500 lira promosyon ödemesi yapılır. İşbankası şubelerine gerek kalmadan, İşCep, İnternet Şubesi’nden emekli maaşınızı taşıyıp promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.