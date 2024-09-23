Bundesliga'nın 4. haftasında Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde Stuttgart'a konuk oldu ve maçı 5-1 kaybetti. Bu sonuç, Şahin’in Dortmund’daki ilk mağlubiyeti oldu.

Maçta 6 Gollü Gösteri!

Stuttgart’a galibiyeti getiren goller, 4 ve 90. dakikalarda Deniz Undav, 21. dakikada Ermedin Demirovic, 62. dakikada Enzo Millot ve 80. dakikada El Bilal Toure’den geldi.

Bu sonuçla Stuttgart, puanını 7’ye çıkararak Dortmund ile eşitlik sağladı. Dortmund, bu sezonki performansını sorgulamak zorunda kalacak gibi görünüyor. Maç, hem sonuç hem de oyun açısından beklenmedik bir hezimete işaret etti. Nuri Şahin, takımının bu durumu nasıl toparlayacağını görecek.