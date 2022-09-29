Nur Sürer: “Nalan'a Yaptıklarıma Ben Bile Dayanamıyorum”

Camdaki Kız dizisi, 3. sezonu ile Kanal D ekranlarında beğenilerek izleniyor. Yeni sezonu ile dikkat çeken dizi projesi OGM imzalı olarak seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerde Feyyaz Şerifoğlu ile Burcu Biricik ile birlikte Nur Sürer, Devrim Yakut ve Tamer Levent de performans sergiliyor. Usta isimler dizinin her hafta heyecan ve merak içerisinde izlenmesinde büyük bir pay sahibi.

Usta oyuncu Nur Sürer, Türk sinemasına büyük emek vermiş bir isim. Ünlü oyuncu, Feride karakteri ile her hafta ekranlarda seyirci kitlesine saç baş yolduruyor ve gerginlik yaşanmasına sebep oluyor. Nur Sürer, Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği karakterin hakkını sonuna kadar veriyor ve kuralcı bir anne olarak performans sergiliyor. Bunun yanı sıra baskıcı ve muhafazakar bir karakter de olan Feride kızı Nalan'a yaptıkları sebebi ile herkesin sinirlerini zıplatmayı da ihmal etmiyor.

Nur Sürer'in diziye katkısı ise yadsınamaz bir gerçek ve usta oyuncu, Feride karakterinin öne çıkmasına kolaylıkla sağlıyor. Diğer taraftan Nur Sürer gerçek hayatta ise hassas, duyarlı, şefkat sevgi dolu bir insan. Ünlü oyuncuyu yakından takip edenler Nur Sürer’in bu özelliklerini biliyor fakat Nur Sürer dizide çok farklı bir karakter olarak seyirci ile buluşuyor.

Başarılı oyuncu gerçek hayatta pek çok toplumsal olayda tavrını koyuyor, düşüncelerini ve fikirlerini sosyal medyada yansıtıyor ve duygularını saklamıyor. Nur Sürer dizi sektöründe de bugüne kadar pek çok başarılara imza atmıştı. Diğer taraftan oyuncu kendi karakterinin zıttı olan bir karaktere çok başarılı bir şekilde hayat veriyor ve dikkatleri üzerine çekiyor. Diğer taraftan bazı zamanlarda kendisinin bile Nalan'a karşı yaptıklarına dayanamadığını ifade eden Nur Sürer bazı sahneleri yumuşayarak oynama eğilimine geçtiğini ifade etti.

Ünlü oyuncu Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Set Ekstra isimli programa konuk olarak katıldı ve Feride karakterinin odasında röportaj vererek dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim sette yapılan çekimler sırasında merak edilenleri rahatladı ve adından söz ettirdi. Oldukça sert kişilikli ve otoriter bir karakter olan Feride'nin odasına kapıyı çalmadan kimsenin giremediğini fakat kendisinin ise herkesin odasına istediği şekilde girdiği detayını hatırlattı.

Dizi ekibinin çok iyi olması sebebi ile her şeyin her zaman yolunda olduğunu açıklayan Nur Sürer sokakta ise bazı insanların kendisini Feride zannetmesi sebebiyle ilginç tepkiler aldığını ifade etti. Nur Sürer bugüne kadar rol olarak performans sergilediği pek çok sinema filminde ve dizide koruyucu ve kollayıcı anne karakterlerine hayat vermişti.

Başarılı oyuncu Camdaki Kız isimli televizyon dizisi setinin çekimlerinde bazı zamanlarda duygularına kapılıp yumuşadığını ifade etti ve böyle durumlarda yönetmenden uyarı aldığını açıkladı. Aldığı uyarı sebebiyle Feride karakterinde sert duruşunu korumak adına özel bir çaba harcadığı bilgisine ulaşıldı. Dizi çekimlerinde her ne kadar içi kan ağlasa da bu şekilde durmak zorunda olduğunu belirtti.