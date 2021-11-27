Nu Varyantı Nedir, Belirtileri Nelerdir, Hangi Yaş Grubunu Etkiler?

Nu varyantı kaynaklı artış gösteren koronavirüs vakaları nedeni ile önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli bilgileri vatandaşı ile paylaştı. Türkiye'ye Botsvana, Mozambik, Namibya, Afrika Cumhuriyeti’nden tüm kara, deniz, demiryolu ve hava sınır kapıları yoluyla bu gece itibariyle seyahat edilmesine izin verilmeyeceği aktarıldı.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili yaşanan son gelişmeleri vatandaş bilgisine sundu. Bir süre önce Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün en çok mutasyon yaşanan varyantı ve radikal dönüşüme uğramış olan varyantın uğradığı mutasyonlarda bazılarının koronavirüs aşısına karşı dayanıklı olduğu ve bulaşmasının da yüksek olduğu belirtildi.

KwaZulu- Natal Araştırma ve İnovasyon Platformu’ndan bilim insanı Tulio de Oliveira, Güney Afrika'da hızla yayıldığını dair açıklamaların olduğu söz konusu varyant hakkında önemli ifadeler kullandı. Yeni varyantın kendilerini şaşırttığını açıklayan Oliveira, bu durumun evrimde büyük bir sıçrama gibi olduğunu belirtti. Beklenenden çok daha fazla sayıda mutasyon olduğunu açıklayan bilim insanı, özellikle 3. dalga ardından bu kadar olmasının kendilerini şaşırttığını da ifade etti.

Bilim insanı Oliveira, olağandışı ve çok farklı mutasyonların bir arada olduğu bir varyant ile karşı karşıya olduğumuzu vatandaş ile paylaştı. 30'dan fazla mutasyon bulunduğu ve sadece söz konusu varyantın insan hücrelerine ulaşmasını sağlamakta olan dikenlerinden 10 tane mutasyon olduğunu aktardı. Bu durumun Beta'da 3, Delta varyantında ise yalnızca iki olduğunu açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Güney Afrika Sağlık Bakanı da söz konusu varyantın özellikle gençlerde tespit edildiğini açıklarken merak edilenleri de yanıtladı. Ancak bu açıklamanın arkasında varyantın gençlerde daha belirgin sonuçları mı olduğu ya da yalnızca gençlerde aşılama oranı düşük olması sebebiyle bu sonuçların mı çıktığı sorusuna cevap gelmedi.