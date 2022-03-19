Norveç'teki Askeri Uçak Kazasında 4 ABD Askeri Öldü

NATO tatbikatlarına katılan bir Amerikan askeri uçağı Norveç'te düştü ve uçaktaki dört Amerikan askeri de öldü.

Dörtlü, NATO ve ortak ülkelerden 30 bin askerin katıldığı Soğuk Müdahale askeri tatbikatlarına katılıyorlardı. 1 Nisan'a kadar devam edecek tatbikatlara yaklaşık 200 uçak ve yaklaşık 50 gemi katılıyor.

ABD Deniz Kuvvetleri daha önce tatbikatlar sırasında bir MV-22B Osprey uçağının karıştığı "bir aksiliği" doğruladı ve arama-kurtarma çalışmalarına Norveçli sivil yetkililerin liderlik ettiğini söyledi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store Cumartesi günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün gece bir uçak kazasında dört Amerikan askerinin öldüğünü belirten mesajı almamız büyük üzüntüyle" dedi.

Uçağın Cuma akşamı Norveç'in kuzeyindeki Bodo'nun güneyinde kaybolduğu bildirildi.

Cumartesi günü saat 01:30'da (Tsİ 00:30) "polis olay yerine geldi. Nordland County polisi dört kişilik mürettebatın öldüğünü doğruladı. Polisin bildiği kadarıyla, dördü Amerikan uyruklu." dedi.

Cold Response 2022, NATO'nun karşılıklı savunma maddesinin tetiklenmesi durumunda Norveç'in topraklarındaki müttefik takviyelerini nasıl yöneteceğini test etmeyi amaçlıyor.

'Normal bir prosedür'

Rusya ile NATO arasındaki gerginlik Moskova'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında yükseldi, ancak tatbikatlar bu saldırının 24 Şubat'ta başlamasından çok önce planlandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Norland polis bölgesinden operasyon müdürü Ivar Bo Nilsson gazetecilere verdiği demeçte, "Olay yerindeki çalışmaları tamamlamak için bölgede hava çok kötü, ancak hava koşulları izin verir vermez polis bunu tekrar ele alacak." dedi.

Norveç Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon karargahı başkanı Korgeneral Yngve Odlo, Soğuk Müdahale'nin kazaya rağmen devam edeceğini söyledi.

Norveçli kamu yayın kuruluşu NRK tarafından aktarılan sözlerinde Odlo, "Şu anda kurtarma operasyonunu sonlandırmaya, insanlarla ilgilenmeye tam olarak odaklanılıyor ve daha sonra nedensellik ile normal bir prosedür olacak." dedi.

İlk Soğuk Müdahale tatbikatı 2006 yılında yapıldı ve tatbikatlar yıllar içinde sekiz kez gerçekleştirildi. Güneydoğu, orta ve kuzey Norveç'te gerçekleşirler.