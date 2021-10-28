Norveçli Balina Avcıları, Köpek Maması Olarak Hayvanların Etini Satıyor

Norveçli balina avcıları, bu yıl rekor rakamlara yakın bir katliamın ardından yeni belgelere göre deniz hayvanlarından elde edilen etleri köpek maması olarak teslim ediyor. Bazı avcılar, dükkanlarda satabileceklerinden fazlasına sahip olduklarında bir kızak köpeği şirketine balina eti verdi ve diğerlerinin de balina etini denize attığını kabul ettiği bildirildi.

Avlanan balıkların bir kısmı, uluslararası balina avcılığı yasağına meydan okuyan ve memelileri avlama “kültürel geleneğini” koruyan başka bir ülke olan Japonya'ya bile ihraç ediliyor. Geçen ay, Norveç'in balina avcılığı endüstrisi, bu sezon 575 minke balinasını katlettiğini açıkladı - beş yıldaki en yüksek sayı. ABD merkezli Hayvan Refahı Enstitüsü'ne (AWI) göre, yakın zamana kadar etin bir kısmı vizon gibi hayvanları beslemek için kürk çiftliklerine satıldı.

Enstitü tarafından elde edilen belgelere göre, Norveç Çevre Ajansı bu yılın başlarında, bir balıkçı şirketi olan Hopen Fisk'in, Svalbard'da kızak köpeği turları düzenleyen bir turizm şirketine ve bireysel bir kızak köpeği yarışçısına altı ton balina eti sevkiyatını onayladı.

Diğer bir balina avcılığı şirketi olan Myklebust Hvalprodukter, web sitesinde köpekler için hem balina yağı hem de çiğ balina eti satıyor.

Norveçli yayın kuruluşu NRK tarafından hazırlanan bir rapora göre Hopen Fisk'in genel müdürü geçen ay şirketin köpek maması için balina eti tedarik ettiğini kabul etti.

NRK, bu yılki av sezonundan elde edilen yaklaşık 600 ton balina etinin yalnızca üçte birinin Norveç dükkanlarına satıldığını söyledi.

Geçen yıl ülke, Japonya'ya kendi mağazalarından 164 ton daha fazlasını - 220 ton - sattı.

AWI'nin deniz hayvanları programı başkanı Susan Millward, “Norveç'in balina avcıları ve hükümet liderleri, balina ürünlerine yönelik iç talebin arttığına dair yanlış anlatıyı sürdürmeye devam ediyor” dedi.

"Gerçekte, okyanusu sağlıklı tutmaya ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeye yardımcı olan balinalar köpeklere yediriliyor."

Enstitüye göre, Norveçli balina avcıları kullanılmayan balinaları denize boşaltmanın yaygın bir uygulama olduğunu kabul ettiler.

“İklim çöküşünü hafifletmede bu kadar büyük bir rol oynayan bu nazik devlerin hayatlarını nasıl bu kadar ucuza değerlendirebiliriz?” WDC, Whale and Dolphin Conservation'dan Vanessa Williams-Grey dedi. "Daha fazla balinaya ihtiyacımız var, daha az balinaya değil - balinaları öldürmek sadece acımasız değil, aptalca."

Balina avcılığına karşı çıkanlar, leşlere yönelik iç talebin düştüğünü söylüyor, ancak geçen yıl Hopen Fisk balina etine olan ilginin arttığını bildirdi.

AWI, Norveçli hayvan koruma kuruluşu Noah ve WDC, Whale and Dolphin Conservation tarafından geçen ay yaptırılan bir anket, 2019'da yüzde 4 olan Norveçlilerin yalnızca yüzde 2'sinin sık sık balina eti yediğini ortaya koydu.