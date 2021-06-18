Nobel Ödüllü Yazar Orhan Pamuk Zor Durumda!

Önceki gün Cihangir'de objektiflere takılan Nobel ödüllü ünlü yazar Orhan Pamuk, önemli açıklamalarda bulundu. 69 yaşındaki ünlü yazar Pamuk, muhabirlerin kendisine sorduğu sorulara yanıt vermekten kaçındı ve psikolojik olarak zor durumda olduğunu belirtti. Psikolojik olarak içinde bulunduğu durum sebebi ile konuşamayacağını belirten ödüllü yazar, yapmış olduğu bu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Cihangir'de objektiflere takılan ve muhabirlerin sorduğu sorulara yanıtlar vermekten kaçınan Nobel ödüllü ünlü yazar Orhan Pamuk hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Yalnız başına alışverişten dönen Orhan Pamuk Cihangir’de kameralara yansıdı ve basın mensuplarının röportaj isteğini geri çevirdi. İlginç bir mazeret sunan Nobel ödüllü yazar, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkat çekti. 69 yaşındaki Orhan Pamuk Mart ayında Veba Geceleri’ni kitapseverler ile buluşturmuştu. Alışverişten dönen Pamuk muhabirlerin röportaj yapma isteğine ise “Şimdi sizinle konuşmayacağım çünkü olayı magazinleştiriyorsunuz.” şeklinde bir cevap verdi.

Yıllar önce ünlü yazar Orhan Pamuk ile ilişki yaşadığı öne sürülen ve uzun süre gündem olan ressam Karolin Fişekçi, geçtiğimiz aylarda önemli açıklamalar yapmıştı. Ressam Karolin Fişekçi, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un o süreçte Hintli yazar Kiran Desai ile sevgili olduğu zamanda kendisi ile de görüştüğünü ifade etmişti. Karolin Fişekçi yapmış olduğu açıklamalarda Orhan Pamuk ile bir sergi açılışında tanıştıklarını ilk olarak mailleştiklerini ve ardından kendisini atölyesinde çağırdığını söylemişti. Cihangir'de bulunan bir binada 4. ve 7. katında atölyeleri olduğunu söyleyen Fişekçi, Hintli kadın geldiği zaman 7. katta kaldığını ve kadın geldiğinde kendisi ile 4. katta görüştüklerini ifade etmişti. Orhan Pamuk ile ilgili olarak kendisi ile keyif yaptığını ve resmi davetlere Hintli kadın ile gittiğini açıklayarak dikkat çekmişti.