Nişanlısının Ayrılmak İstemesini Kabullenemeyen Genç Kız Denize Atladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda bir genç kızın nişanlısının ayrılma kararını kabullenemediği ve daha sonra denize atlayarak intihara kalkıştı bilgisine ulaşıldı.

Nişanlısının kendisinden ayrılmak istemesini kabullenemeyen ve anlayamayan kızın denize atlayarak intihara kalkışması ardından nişanlısı da suya atladı ve çift denizde çırpınmaya başladı. O sırada sahilde gezmekte olan bir vatandaş ile cankurtaran suya atlayarak nişanlı çifti kurtardı.

İzmit Seka Park alanında bulunan bir iskelede meydana gelen olay hakkında elde edilen bilgilere göre 23 yaşındaki Emre Y. isimli şahıs ile 23 yaşındaki Cansu Ü. isimli şahıs Sera Park’ta buluşarak ilişkileri hakkında konuşmaya başladı. Emre Y.’nin ayrılmak istemesi üzerine genç kız ise bu kararı kabullenemedi ve sahilde bulunan kafelerde oturan yüzlerce kişinin gözü önünde intihara kalkıştı.

Nişanlısının suya atlayarak intihara kalkıştığını gören Emre Y. ise Cansu Ü. peşinden yüzme bilmemesine rağmen suya atladı ve çift denizde çırpınmaya başladı. Birbirlerine sarılarak denizde çırpınarak boğulmamaya çalışan çifti o sırada olay yerinde bulunan cankurtaran kurtardı.

Nişanlısının ardından denize atlayan Emre Y. ile Cansu Ü.’nün suda çırpınarak boğulmak üzere olduğunu gören ve o sırada sahilde gezintiye çıkmış olan Burak Tomak ismini cankurtaran kıyafetlerine çıkararak suya atladı ve genç çiftin ölmesini engelledi.

Cankurtaranın ardından Seyit Öney isimli vatandaş da genç çiftin kurtarılmasına yardım etti ve vatandaşların sarkıttığı ip ile ikili denizden çıkarıldı. 23 yaşındaki Emre Y. isimli şahsın aşırı miktarda su yuttuğu bilgisine ulaşıldı ve genç baygınlık geçirdi. Diğer taraftan 23 yaşındaki gencin nişanlısı Cansu Ü. İse sırılsıklam halde aşırı su yutarak baygınlık geçiren nişanlısının başında çöktü. Çevrede bulunan vatandaşlar olay ihbar etti ve polis, sağlık ekipleri ile cankurtaran Kocaeli'nin İzmit ilçesine sevk edildi. Çift yapılan ilk müdahale sonrasında Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.