Nisan ayı geldi! Bankalar muslukları açtı! İlk maaşını alacak olan EYT'lilere 15 bin TL müjdesi geldi
Milyonlarca emeklinin gözü nisan ayında alacakları ilk emekli maaşlarına ve bankaların sunacakları emekli promosyon tutarlarına çevrildi.
İlk maaşını alacak olan EYT'lilere 15 bin TL müjdesi geldi! Nisan ayı geldi! Bankalar muslukları açtı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlikte, milyonlarca emeklinin gözü nisan ayında alacakları ilk emekli maaşlarına ve bankaların sunacakları emekli promosyon tutarlarına çevrildi. Bu yazımızda, EYT'lilerin bilmesi gereken banka promosyonları hakkında detaylı bilgi vereceğiz.
En Düşük 3 Bin TL
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasına göre, bankaların anlaşma sağladığı EYT'liler için en düşük emekli promosyonu tutarı 3.000 TL'dir. Bu tutar, emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlar için geçerlidir. Emekli maaşı 3.500 TL ila 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde emekli maaşı alanlara ise 5.000 TL promosyon ödemesi yapılır.
Bankalar Arasındaki Farklı Promosyon Tutarları
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, emekli aylığı 7.500 TL ila 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5.000 TL promosyon ödemesi yapmaktadır.
Denizbank, emekli aylığı 10.000 TL'ye kadar olanlara promosyon miktarını 10.000 TL'ye kadar çekmektedir. İş Bankası ise emekli maaşı aralığına göre farklı tutarlarda promosyon ödemesi yapmaktadır. Maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde emekli maaşı alanlara ise 7.500 TL promosyon ödemesi yapmaktadır.
QNB Finansbank ise 8.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapmaktadır. Garanti BBVA ise emekli maaşını taşıyan müşterilere 7.500 TL'ye kadar ödül sunmaktadır.
Yapı Kredi ise SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilere 8.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapmaktadır.
EYT'lilerin banka seçiminde dikkat etmesi gerekenler arasında şunlar yer alabilir:
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Faiz Oranları: EYT'lilerin birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için faiz oranlarına dikkat etmeleri önemlidir. Bankaların sunduğu faiz oranları arasında karşılaştırma yaparak en yüksek getiriyi sağlayacak seçeneği tercih etmeleri önerilir.
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Ücretler: Bankaların sunduğu hizmetler için talep ettikleri ücretler de EYT'lilerin dikkat etmesi gereken bir diğer konudur. Bankaların sunduğu ücretsiz hizmetler, diğer bankaların talep ettiği ücretlerden daha fazla avantaj sağlayabilir.
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Mobil Bankacılık Uygulamaları: EYT'lilerin banka seçiminde mobil bankacılık uygulamaları da önemli bir kriterdir. Mobil bankacılık uygulamaları, banka işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlar.
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Güvenilirlik: Bankaların güvenilirliği de EYT'lilerin dikkat etmeleri gereken önemli bir faktördür. Bankaların mevduat sigortası gibi hizmetleri sunup sunmadığı, finansal geçmişleri, müşteri memnuniyeti ve şikayet oranları gibi konular da göz önünde bulundurulmalıdır.
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Kredi Seçenekleri: EYT'lilerin banka seçiminde kredi seçenekleri de dikkat etmeleri gereken bir konudur. Özellikle konut kredisi, araç kredisi gibi ihtiyaç kredileri için en uygun faiz oranlarına sahip olan banka tercih edilmelidir.