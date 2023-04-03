Nisan ayı geldi! Bankalar muslukları açtı! İlk maaşını alacak olan EYT'lilere 15 bin TL müjdesi geldi

İlk maaşını alacak olan EYT'lilere 15 bin TL müjdesi geldi! Nisan ayı geldi! Bankalar muslukları açtı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birlikte, milyonlarca emeklinin gözü nisan ayında alacakları ilk emekli maaşlarına ve bankaların sunacakları emekli promosyon tutarlarına çevrildi. Bu yazımızda, EYT'lilerin bilmesi gereken banka promosyonları hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

En Düşük 3 Bin TL

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasına göre, bankaların anlaşma sağladığı EYT'liler için en düşük emekli promosyonu tutarı 3.000 TL'dir. Bu tutar, emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlar için geçerlidir. Emekli maaşı 3.500 TL ila 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde emekli maaşı alanlara ise 5.000 TL promosyon ödemesi yapılır.

Bankalar Arasındaki Farklı Promosyon Tutarları

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, emekli aylığı 7.500 TL ila 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara ise 5.000 TL promosyon ödemesi yapmaktadır.

Denizbank, emekli aylığı 10.000 TL'ye kadar olanlara promosyon miktarını 10.000 TL'ye kadar çekmektedir. İş Bankası ise emekli maaşı aralığına göre farklı tutarlarda promosyon ödemesi yapmaktadır. Maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL ve 10.000 TL'nin üzerinde emekli maaşı alanlara ise 7.500 TL promosyon ödemesi yapmaktadır.

QNB Finansbank ise 8.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapmaktadır. Garanti BBVA ise emekli maaşını taşıyan müşterilere 7.500 TL'ye kadar ödül sunmaktadır.

Yapı Kredi ise SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilere 8.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapmaktadır.

EYT'lilerin banka seçiminde dikkat etmesi gerekenler arasında şunlar yer alabilir: