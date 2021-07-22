Nilgün Belgün’den Uzay Heparı Açıklaması

Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, aşk hayatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve itirafı ile adından söz ettirdi. Sosyal medyanın gündeminde yer alan 68 yaşındaki başarılı isim Nilgün Belgün, birlikte olduğu ilk genç erkeğin isminin Uzay Heparı olduğunu söyledi. İlişkilerinin 1.5 sene sürdüğünü ifade eden ünlü oyuncu, o sıralarda ünlü olmadıklarını aktardı.

Armağan Çağlayan'ın Dur Bi Dinle” isimli YouTube programına konuk olarak katılan Nilgün Belgün hakkında bilinmeyenleri anlattı ve önemli itiraflarda bulundu. Beraber olduğu ilk genç erkeğin kim olduğunu itiraf eden başarılı oyuncu, söyledikleri ile dikkatleri üzerine çekti.

Merak edilen konu hakkında açıklamalarda bulunan 68 yaşındaki ünlü isim, hayatında ilk defa kendisinden küçük birinin ona aşık olduğunu söyledi. O ismin Uzay Heparı olduğunu açıklayan Nilgün Belgün, 1987 senesinde 36 yaşında olduğunu ve Uzay Heparı'nın da 20’lerinde olduğunu belirtti. Çiğdem Tunç, Ayşen Gruda, Mehmet Ali Erbil ve Halit Akçatepe ile sahne aldıklarını açıklayan ünlü oyuncu, arkada da Uzay Heparı ile Levent Yüksel'in müzik yaptığını belirtti.

Orada uzay Heparı'nın kendisine aşık olduğunu ifade eden ünlü isim kızı ile kendisini “genç çocuk” diye tanıştırdığını itiraf etti. Heparı'nın kendisinden küçük ilk flörtü olduğunu, ilişkilerinin 1.5 sene sürdüğünü ve o zaman ünlü olmadıklarını itiraf eden Nilgün Belgün, yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine topladı.

Geçtiğimiz günlerde de Uzay Heparı'nın annesi ile karşılaştığını ifade eden ünlü oyuncu Nilgün Belgün kendisinin Büyükada'dan arkadaşı olduğunu ve Uzay’ın oğlu olduğunu çok sonra öğrendiğini belirtti. Armağan Çağlayan'ın “Dur Bir Dinle” isimli YouTube programına katılan ünlü isim samimi açıklamalarda bulundu ve gündemde yer aldı.

İIk eşi İlhan Gencer’in annesi hakkında da bir itirafta bulunan Nilgün Belgün, bir gün onun kahvesine tükürdüğünü anlattı.