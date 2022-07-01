Nijerya'nın Merkezinde Silahlı Kişiler Dört Çinli İşçiyi Kaçırdı

Yetkililer Perşembe günü yaptığı açıklamada, Nijerya'nın merkezindeki yerel bir maden sahasına silahlı kişilerin saldırdığını ve "birçok güvenlik görevlisini" öldürdüğünü ve dördü Çin uyruklu bazı işçileri kaçırdığını söyledi.

Eyalet İç Güvenlik Komiseri Emmanuel Umar, silahlı kişilerin Nijer eyaletinin Shiroro bölgesindeki Ajata Aboki köyündeki bir maden sahasını işgal etmesinin ardından güvenlik güçlerinin Çarşamba günü bir imdat çağrısına yanıt verdiğini söyledi.

Ömer, "Sonuç olarak, ortak güvenlik timi teröristlere müdahale etti ve iki taraftan da kayıp sayısı henüz belirlenemedi" dedi.

“Ancak, dört Çin uyruklu da dahil olmak üzere maden sahasında henüz belirlenemeyen sayıda işçinin kaçırıldığı bildirildi.”

Nijerya'da yıllardır yabancıları hedef alan saldırılar eskisi kadar sık ​​olmasa da en son etkilenen şirketin adı yetkililer tarafından açıklanmadı.

Bu yılın başlarında Nijer eyaletinde bir hidroelektrik santralinde çalışırken benzer bir saldırıda üç Çin vatandaşı kaçırılmıştı.

Kasım ayında Çinli yetkililer, vatandaşlarını ve şirketlerini Nijerya'daki ve Afrika'nın diğer bölgelerindeki “yüksek riskli” bölgelere seyahat etmemeleri konusunda uyaran bir seyahat tavsiyesi yayınladı.

Nijerya'nın güvenlik durumu, 2015 yılında cumhurbaşkanı olan emekli bir askeri general olan Başkan Muhammadu Buhari'nin yönetiminde kötüleşti.

Çarşamba günkü saldırı, geçtiğimiz yıl yüzlerce kişinin ölümüne neden olan bir şiddet döngüsündeki en son olay. Artan fidye için adam kaçırma stratejisi, Mart ayında başkent yakınlarındaki bir tren saldırısında kaçırılan düzinelerce kurban da dahil olmak üzere aylarca esaret altında tutulan daha fazla kurban gördü.

Saldırıların çoğu kuzeybatı bölgesinde gerçekleşirken, yavaş yavaş Nijerya'nın merkezine sızıyor. Ülkenin otuz altı eyaletinin kara kütlelerine göre en büyüğü olan Nijer Eyaleti, federal başkent Abuja'nın yanında.

Şiddetten, yetkililerin artık ülkenin kuzeydoğusundaki Boko Haram gruplarıyla uzak toplulukları hedef almak için çalıştıklarına inandıkları silahlı haydutlar sorumlu tutuldu.

Nijerya'nın aşırı gergin güvenlik güçleri, 2009'dan bu yana 40.000 kişinin öldüğü ve 2,2 milyon kişinin yerinden edildiği 13 yıllık bir çatışmada Boko Haram'la da savaşıyor.