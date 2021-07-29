Nijeryalı Influencer Kara Para Aklama Suçunu Kabul Etti

37 yaşındaki Hushpuppi, 2.5 milyon takipçisi olduğu Instagram'da cömert yaşam tarzının fotoğraflarını yayınlamasıyla tanınıyor.

Kaliforniya'da sunulan mahkeme belgeleri, Hushpuppi'nin suçlarının mağdurlara toplamda neredeyse 24 milyon dolara (17 milyon £) mal olduğunu söyledi.

Belgelerde, Hushpuppi'nin Katar'da yeni bir çocuk okulunu finanse etmek isteyen birinden 1,1 milyon dolardan fazla para çalmaya çalıştığı belirtildi.

Bu hafta açıklanan mahkeme kayıtları, 20 Nisan'da bu suçlamayı kabul ettiğini gösteriyor.

Belgeler, 18 Ocak 2019 ile 9 Haziran 2020 tarihleri ​​arasında Hushpuppi ve diğerlerinin birden fazla kurbanı hedef aldığını ve dünyanın her yerindeki bankalardaki yasadışı fonları akladığını belirtiyor.

20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini ve "kurban(lar)a tam tazminat ödemesi" gerekeceğini de ekliyorlar.

Hushpuppi, Haziran 2020'de yaşadığı Dubai'de tutuklandı.

Amerika Birleşik Devletleri Başsavcısı Vekili Tracy Wilkinson yaptığı açıklamada, Hushpuppi ve diğerlerinin "banka görevlilerinin rollerini oynayarak ve sahte bir web sitesi oluşturarak" okulun finansmanını taklit ettiğini söyledi.

Ayrıca, "kurban ihbar edildikten sonra ayrıntılı numarayı sürdürmesi için yabancı bir yetkiliye rüşvet verdiler".

Dolandırıcılıkta "önemli bir rol oynadığını" söylediği Hushpuppi, "lüks yaşam tarzını dolandırıcıların elde ettiği yasadışı gelirleri aklayarak finanse etti".

FBI'ın Los Angeles ofisinin müdür vekili Kristi Johnson, Hushpuppi'nin "dünyanın en yüksek profilli kara para aklayıcılarından" biri olduğunu söyledi.

"Ünlü statüsü ve bağlantı kurma yeteneği meşru kuruluşlara sızdı ve ABD'de ve yurtdışında birçok bölünme planına yol açtı" dedi.

Suçunu kabul etmesi "bu uluslararası ağa çok önemli bir darbe" oldu.

Resmi belgelere göre Abbas ayrıca gelirin bir kısmını "St. Christopher ve Nevis vatandaşlığı ve ayrıca sahte bir evlilik cüzdanı oluşturarak ve ardından St. Kitts'teki bir devlet görevlisine rüşvet vererek elde edilen Abbas için bir pasaport" elde etmek için kullandı.

Abbas, bir emlak geliştiricisi olduğunu iddia eden ve iki milyondan fazla takipçisi topladığı Instagram'da Rolls Royce'larını, lüks saatlerini ve tasarımcı kıyafetlerini savurduğu ve gösteriş yaptığı ünlü bir müsrifti.

ABD'li savcılar, yüksek profilli bir kara para aklayıcı olarak tanımlanan popüler Instagramcı'nın "lüks yaşam tarzını, giderek daha sofistike araçlar kullanan dolandırıcıların ürettiği yasadışı gelirleri aklayarak finanse ettiğini" söyledi. Abbas, mahkum edildiğinde 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.