Nijerya, Tacize Uğrayanlar İçin Barınak Sağlıyor

Eylül 2019'da bir akşam, Chinaza'nın (soyadı gizli tutuldu) ebeveynleri onu Nijer eyaleti Suleja'da evde yalnız bırakarak kiliseye gitti. Çok geçmeden yaşlı bir erkek komşu gelip ona tecavüz etti. Daha sonra 12 yaşındaki hamile kaldı.

Olay, konuyu mahkemeye taşıyan ve tecavüzün tıbbi sertifikasını alan ailesini kızdırdı. Ancak mahkeme, Nijerya'nın yavaş yargı sisteminin olağan bir özelliği olan davayı sürekli erteledi ve adalet bulma umutları buharlaşıyor.

Ama adaleti beklerken bir yandan da canları için kaçıyorlardı.

Chinaza'ya göre fail, eyleminin kanıtını gömmek için onu ve bebeği öldürmek istiyor. Aylarca kaçtıktan sonra, 2020'de ülkenin başkenti Abuja'da cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (GBV) mağdurları için özel bir sığınak olan DN Vakfı ile temasa geçtiler.

Anne ve çocuğu o zamandan beri barınakta yaşıyor. Şimdi 15 yaşında olan Chinaza, Al Jazeera'ya “Sığınağa geldiğimden beri zihnim dinleniyor çünkü güvenlik var” dedi. "Ben evdeyken, nerede uyuyacağımızı arıyorduk."

Hikayesi, Nijerya'da kadınlara ve kızlara yönelik geniş bir şiddet modelinin parçası.

2018'de bir Thomson Reuters Vakfı anketi Nijerya'yı kadınlar için dünyanın en tehlikeli dokuzuncu ülkesi olarak sıraladı. Birleşmiş Milletler ayrıca Nijerya'daki kadın ve kızların %48'inin şiddetin şu ya da bu biçimine maruz kaldığını söyledi.

2020'de COVID-19'un neden olduğu kilitlenme sırasında, birkaç rapor, yakın partner şiddetinde ülke genelinde %69'a varan bir artış olduğunu ortaya koydu. Haziran 2020'de Nijerya'nın farklı bölgelerinde 22 yaşındaki mikrobiyoloji öğrencisi Vera Uwaila Omosuwa ve 18 yaşındaki Barakat Bello'nun beş gün arayla tecavüz edilip öldürülmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları #WeAreTired kampanyasına başladı.

Bu nedenle, karantina sırasında, GBV'den kurtulan Dorothy Njemanze, başka hiçbir yeri olmayan hayatta kalanlar için bir sığınak kurarak yönettiği kar amacı gütmeyen kuruluşun operasyonlarını hızlandırmaya karar verdi.

2012'de Njemanze, Nijerya'nın başkentinde defalarca kadın ve kız çocuklarına yönelik ağır cinsel tacizle suçlanan bir düzenleyici kurum olan korkunç Abuja Çevre Koruma Kurulu'na dava açmak için DN Vakfı'nı kurmuştu.

Vakıf çoğunlukla, adalete erişemeyen hayatta kalanlara yardım eden ve kadınları hakları konusunda duyarlı hale getiren bir tüzel kişilik olarak faaliyet göstermişti.