Nijerya, Silahlı Kişilerin Cumhurbaşkanının Güvenlik Konvoyuna Pusu Kurduğunu Doğruladı

Bir yetkili, Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin Katsina eyaletindeki güvenlik konvoyuna şüpheli haydutların saldırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Garba Shehu Salı günü saldırıyı doğrulayan bir bildiri yayınlayarak konvoydaki iki kişinin hafif şekilde yaralandığını söyledi.

Shehu, güvenlik görevlilerinin yanı sıra protokol ve medya görevlilerini de taşıyan konvoyun, saldırı gerçekleştiğinde ziyaretine hazırlanmak için Buhari'nin memleketi Daura'ya doğru yola çıktığını söyledi.

Açıklamada, "Saldırganlar pusu mevzilerinden konvoya ateş açtı ancak konvoya eşlik eden asker, polis ve DSS personeli tarafından püskürtüldü" denildi. "Konvoyda bulunan iki kişi, aldıkları hafif yaralardan dolayı tedavi görüyor. Diğer tüm personel, personel ve araçlar güvenli bir şekilde Daura'ya ulaştı.”

Açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı, Katsina Eyaleti, Dutsinma yakınlarındaki silahlı saldırı olayını üzücü ve istenmeyen olarak nitelendirdi" denildi.

Buhari'nin hafta sonu düzenlenecek İslami bir festival olan Sallah kutlaması sırasında Katsina'yı ziyaret etmesi planlanıyor.

Eyalet polis sözcüsü Gambo Isah tarafından Salı günü yayınlanan bir açıklamaya göre, saldırganlar Katsina eyaletinin farklı bir bölümünde bir polis bölge komutanını ve başka bir memuru da öldürdü.

“Saat 1130 sıralarında motosikletli 300'ü aşkın teröristin AK-47 tüfekleri ve genel maksatlı makineli tüfekler ile ara sıra ateş ederek, saha komutanı Dutsinma ACP Aminu Umar'ı ve ekibini pusuya düşürdüklerine dair bir imdat çağrısı alındı. Katsina eyaletinin Safana LGA, Zakka ormanında inatçı haydutlara/teröristlere karşı bir temizleme operasyonu” dedi.

Yetkili, "Bölge komutanı ve bir diğer cesur subay karşılıklı silahlı çatışmada hayatını kaybetti" dedi.

On yıldan fazla bir süredir, haydut çeteleri kuzey Nijerya'nın geniş kesimlerinde isyan çıkardı. Son yıllarda, ülkenin kuzey kesimlerinde vatandaşların kaçırılması, sakat bırakılması, cinsel şiddet ve öldürülmesi gibi olaylara karışan grupların neden olduğu şiddet, Afrika ülkesinde tam bir krize dönüştü.

Silahlı Çatışma Yeri ve Olay Verileri Projesi'nden elde edilen veriler, haydutların 2021'de 2.600'den fazla sivil ölümünden sorumlu olduğunu gösteriyor - aynı yıl Boko Haram ve İslam Devleti Batı Afrika Eyaleti isyancı gruplarına atfedilenlerden çok daha fazla - ve neredeyse üç kez 2020'deki kurban sayısı.

Suç çeteleri son zamanlarda Zamfara, Katsina, Kaduna ve Nijer eyaletlerini birbirine bağlayan uçsuz bucaksız ormanlara dağılmış saklanma yerlerine yönelik askeri operasyonlara rağmen saldırılarını artırdı.