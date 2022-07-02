New York, Yüksek Mahkeme Kararının Ardından Silah Yasalarını Gözden Geçirdi

Kurallar ayrıca silah alıcılarının silah kullanabileceklerini kanıtlamalarını ve sosyal medya hesaplarını incelemeye göndermelerini gerektiriyor.

Analistler, yeni kısıtlamaların yeni bir yasal zorlukla sonuçlanabileceğini söylüyor.

Yüksek Mahkeme'nin silah haklarını etkin bir şekilde genişleten kararı, on yıldan fazla bir süredir silahlarla ilgili en önemli kararıdır.

Konuyla ilgili sert bir ulusal tartışma var - özellikle silah sahipliğinden yana olan Cumhuriyetçiler ile daha katı kısıtlamalar isteyen Demokratlar arasında.

Siyasi bölünmeler, Mayıs ayında Uvalde, Teksas'taki bir ilkokula ve Buffalo, New York'taki bir markete yapılan yüksek profilli çekimler tarafından derinleştirildi.

Bununla birlikte, şiddet, yaklaşık 30 yıl içinde en önemli ABD federal silah kontrol faturasıyla sonuçlanan nadir bir iki partili çabaya yol açtı.

Genç alıcılara daha sıkı kontroller uygular ve devletleri tehdit olarak kabul edilen insanlardan silahları kaldırmaya teşvik eder.

1 Eylül'de yürürlüğe giren New York yasası şunları öngörmektedir:

New York'un Times Meydanı da dahil olmak üzere "hassas yerlerde" ateşli silah taşıma yasağı - aynı zamanda okullar, üniversiteler, hükümet binaları, kamu protesto mekanları, sağlık tesisleri, ibadet yerleri, kütüphaneler, oyun alanları, parklar, barlar, tiyatrolar, stadyumlar, müzeler, oy kullanma yerleri ve kumarhaneler

Sahipleri, silahların kabul edildiğini belirten işaretler koymadıkça, insanların hiçbir işyerine veya işyerine silah sokmasına izin verilmeyecek.

Ehliyet için başvuranların dört karakter referansı sağlamaları, ateşli silah güvenliği eğitimi almaları ve atış pratiği yapmaları, periyodik geçmiş kontrollerinden geçmeleri ve eşleri, evdeki partnerleri veya evlerinde yaşayan diğer yetişkinler için iletişim bilgilerini teslim etmeleri gerekecektir.

Başvuru sahipleri, son üç yılda sahip oldukları sosyal medya hesaplarının bir listesini teslim etmek zorunda kalacaklar.

Demokrat New York Valisi Kathy Hochul düzenlediği basın toplantısında, "Bazen başkalarına zarar verme niyetlerini telgrafla gönderiyorlar" dedi.