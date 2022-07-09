New York, Silah Başvurusunda Bulunanların Sosyal Medya Hesaplarını Görmek İstiyor

ABD'nin New York eyaleti, gizli tabanca taşımak isteyen kişilerin "karakterlerini ve davranışlarını" gözden geçirmek için sosyal medya hesaplarını teslim etmelerini gerektiren silah izinleri için başvuru sahiplerini taramak için yeni bir strateji ortaya koydu.

Yeni gereklilik Eylül ayında yürürlüğe girecek ve geçen hafta kabul edilen ve Yüksek Mahkeme'nin çoğu insanın kişisel korunma için tabanca taşıma hakkına sahip olduğuna karar vermesinin ardından ateşli silahlarla ilgili bazı sınırlamaları korumayı amaçlayan bir yasaya dahil edildi. Aynı zamanda, bir Demokrat olan Vali Kathy Hochul tarafından da imzalandı ve atıcıların bazen çevrimiçi olarak başkalarına zarar verme niyetlerini duyurduklarını kaydetti.

Yaklaşım birçok Demokrat ve ulusal silah kontrolü savunuculuğu grubu tarafından alkışlansa da, bazıları yasanın nasıl uygulanacağı ve ifade özgürlüğü endişelerinin nasıl ele alınacağı hakkında sorular yöneltti.

Sosyal medya içeriğini incelemekle görevlendirilecek bazı yerel yetkililer, kaynaklara sahip olup olmayacaklarını ve bazı durumlarda yasanın anayasaya uygun olup olmadığını da soruyorlar.

Yeni yasa, ülke son haftalarda en az 19 okul çocuğu da dahil olmak üzere düzinelerce insanın ölümüne neden olan çok sayıda toplu silahlı saldırıdan sarsılırken geliyor. Saldırılar, silah yasaları ve sosyal medya paylaşımlarının denetimi konusunda ulusal bir tartışmayı yeniden alevlendirdi .

Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nde artan polislik meselesi , ülkedeki Siyah ve kahverengi toplulukların haksız gözetim mirasını canlandırabilir .

“Soru şu olmalı: Bunu, gözetim yoluyla gerçekleşen devlet şiddeti olan başka bir şiddet dizisi yaratmayan ırkçılık karşıtı bir şekilde yapabilir miyiz?” Pennsylvania Üniversitesi Sosyal Politika, İletişim ve Tıp profesörü Desmond Upton Patton, Associated Press haber ajansına verdiği röportajda söyledi. Ayrıca, beyaz olmayan gençleri içeren şiddeti inceleyen bir araştırma girişimi olan SAFElab'ı kurdu.

Bu arada silah hakları savunucuları yeni yasayı patlatıyor.

“Onlara sosyal medya hesaplarınızı da söylemek zorunda kalacaksınız çünkü New York, ülkeyi kasıp kavuran ve suçun patlamasına neden olan o tehlikeli kanunlara saygılı vatandaşlardan biri olup olmadığınızı anlamak için sizi kapsamlı bir şekilde araştırmak istiyor. Guns & Gadgets adlı YouTube kanalının sunucusu Jared Yanis, yeni yasa hakkında geniş çapta izlenen bir videoda diyor. "Ne hale geldik?"

New York Şerifler Birliği'nin yönetici direktörü Peter Kehoe, kolluk kuvvetlerinin yeni bir başvuru sürecini yürütmek için ek para veya personel almadığını söyledi. Yasanın İkinci Değişikliğin haklarını ihlal ettiğini ve başvuranların sosyal medya hesaplarını listelemeleri gerekirken, yerel yetkililerin mutlaka onlara bakacağını düşünmüyor.