NETLEŞTİ! Devletten 0.79 0.89 0.99 faizle 10 sene vadeli konut kredisi bombası! İşte hesaplama

10 sene vadeli devletten 0.79 0.89 0.99 faizle konut kredisi bombası! İşte hesaplama... Ziraat Bankası eski genel müdürü Şenol Babuşçu tarafından yapılan açıklama ile birlikte konut sektörünün de canlanması için düşük faizli konut kredisi sunulacak. Yapılan çalışmalarda sona doğru gelinirken aynı zamanda yeni yıla doğru da bu paketin gündemde yer edinmesi beklenmektedir. Ev almak isteyen kişiler içinde aynı zamanda krediye ulaşamayan vatandaşların da bu yeni paket ile birlikte erişimi de beklenmektedir.

Ülkemizde de özellikle son zamanlarda da vatandaşlar içinde sunulan konut kredisinde ele alınan problemleri ve inşaatların da durma anına bağlı olarak sonrasında da ilk hareket atılmaya başlanıyor. Buna bağlı olarak Babuşçu’nun da açıklamaları gündeme de bomba gibi düşmeye başladı. İşte babuşçunun açıklamaları

Düşük faizli konut kredisi geliyor!

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu tarafından yapılan açıklamaya bağlı olarak açıklamada şu şekilde;

Hükümet tarafından yapılan bildiriye bağlı olarak konut sektörünü de aynı zamanda canlandırmak açısından düşük faizli konut kredisi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Yapılan açıklamaya bağlı olarak;

· 5 milyon ve üzeri olan konutlar için %0.79,

· 5-10 milyon arası olan konutlar için de %0.89,

· 10 milyon üstü konutlar için %0.99 aylık faiz düşünülüyor

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