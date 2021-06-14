Netanyahu'nun Gidişi Festival Havasında Kutladı

İsrail'de Uzun süredir protesto edilen Netanyahu'nun görevden düşmesinin ardından,  çok sayıda kişi kutlama amacıyla sokaklara döküldü.

Güncel 14.06.2021 - 00:10 14.06.2021 - 00:12 Berkay Keskin
Netanyahu'nun Gidişi Festival Havasında Kutladı
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Genelde seçim zaferlerinin  sonucunda yaşanan kutlamalar bu sefer, Netanyahu'nun başbakanlığının sona ermesinin ardından oluştu.

İsrail'de yolsuzluk iddiaları ile ilgili gündemde yerini alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Meclis'ten güven oyunu  sağlayamamasının ardından yürüttüğü başkanlık görevine veda etti.  Siyasi krizin ardından Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğünde kurulan koalisyon 1 oy fark ile güvenoyu aldı. Tel Aviv Belediye Binası ise İsrail Bayrağı silüeti ile ışıklandırıldı. Kudüs'te ise Başbakanlık Konutu'nun dışında  bir araya gelen binlerce kişi,  İsrail Başbakanı Netanyahu yanlısı protesto düzenledi.

Netanyahu 'nun Gidişini Kutladılar

Netanyahu'nun başbakanlar veda etmesinin ardından çok sayıda kişi,  uzun zamandan  bu yana protesto ettikleri Netanyahu'nun görevden düşmesini Coşku ile sokaklara çıkarak Festival havasında kutladı. Genelde seçim zaferlerinin ardından  yapılan kutlamalar bu sefer,  İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gitmesinin ardından oluştu. Başkent Tel Aviv'de bulunan Rabin Meydanı'nda toplanan ve netanyahu'nun gitmesini isteyen binlerce kişi, Netanyahu’nun bitişin şenlik havasında kutladı. Göstericiler ellerinde İsrail bayrakları ile "Güle güle Bibi" yazılı pankartlar taşıdı.

Üzülenler'de Vardı 

alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Meclis'ten güven oyunu  sağlayamamasının ardından yürüttüğü başkanlık görevine veda etti. Bazı göstericiler ise meydana köpük sıkarak, diğer göstericilere adeta parti havası yaşatırdı. Tel Aviv Belediye Binası ise İsrail Bayrağı silüeti ile ışıklandırıldı. Kudüs'te ise Başbakanlık Konutu'nun dışında  bir araya gelen binlerce kişi,  İsrail Başbakanı Netanyahu yanlısı protesto düzenledi.

Toplamda 8 Partiden Oluşuyor 

Bennet ve Lapid öncülüğündeki sağ, sol, merkezci ve Arap toplamda 8 partiden oluşan koalisyon hükümeti 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu'nda yapılan oylamada, 60 milletvekilinin lehte, 59 milletvekilinin ise aleyhte oy vermesi ile güvenoyu almıştı.
 

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