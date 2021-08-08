Nesrin Cavadzade’den Müjdeli Haber Geldi!

Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade, sergilemiş olduğu oyunculuk performansı ile dikkatleri üzerinde toplanmıştı. Projenin 4. sezonunun final yapmasından önce yönetmen ile sorun yaşayan ünlü isim, daha sonra Yasak Elma'dan gönderilmişti. Yasak Elma isimli dizi ise yeni sezonda Şahika karakterine yer vermeme kararı alırken oyuncu hakkında detaylı bilgilere de ulaşıldı.

Kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan ile Yasak Elma setinde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, beraberliklerinin devam ettiği bilgisini sevenleriyle paylaştı. Bunun yanı sıra sevgilisi Gökhan Alkan ile evleneceği yönünde çıkan iddialara da yanıt veren Nesrin Cavadzade, nişanlandıklarını belirtti.

Bugüne kadar rol aldığı projeler ile adından söz ettiren ünlü oyuncu, kendisine gelen tebrikleri kabul etti. Doğum gününde sevgilisi Gökhan Alkan'dan evlilik teklifi alan ünlü isim, bu durum hakkında açıklamalar gerçekleştirdi. Gazetecilerin kendi kendine hikayeler uydurduğunu ve yazdığını ifade eden ünlü oyuncu, kendisinin de haberleri okuduğunu söylemişti. Yapmış olduğu açıklamalar ile basın mensuplarına eleştirilerde bulunan ünlü isim, söz ile nişanın gerçekleştiğini ifade etti.

Yasak Elma dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Gökhan Alkan ile ilişkilerinin evliliğe doğru gittiğini kabul eden ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, aile arasında bir nişan töreni yaptıklarını da belirtti. Törende sevdiği arkadaşlarının da katıldığı bilgisini paylaşan ünlü oyuncu, merak edilen sorulara yanıt verdi.

Nesrin Cavadzade ile yaşadığı aşk ile pek çok kez gündeme gelen ünlü oyuncu Gökhan Alkan ise bugünlerde Kalp Yarası isimli dizinin çekimleri için Antakya'da bulunmakta. ATV ekranlarında seyirci kitlesi ile buluşan dizinin başrolünde rol alan ünlü oyuncu, nişanlısı Nesrin Cavadzade ile zaman zaman görüşebilmekte. Dizi sebebiyle yoğun bir tempo getiçen ünlü oyuncu setlerden zaman bulduğu anlarda sevgilisinin yanına gidiyor.