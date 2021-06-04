Nesrin Cavadzade Takipçisine Yanıt Verdi ve Dikkatleri Üzerine Çekti

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, rol arkadaşları olan Eda Ece ve Şevval Sam ile Ege koylarında tekne turuna çıkmıştı. Tatili biten ünlü oyuncu, İstanbul'a dönüşünü ise “Sürprizlerim gelemedi ama ben geldim” sözleri ile duyurdu. Ardından başarılı ismin sosyal medya paylaşımının altına yapılan bir yoruma oyuncudan cevap gecikmedi. Takipçisinin fotoğrafının altına yazdığı “Kötü karakter imajı vermişsin” yorumuna Nesrin Cavadzade kayıtsız kalmadı. “Beni hiç tanımamışsınız” şeklinde bir yanıt yazan ünlü oyuncu, bu cevabı ile dikkatleri üzerine çekti.

Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gökhan Alkan ile yollarını ayırdığı öne sürülen Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde Yasak Elma isimli televizyon dizisi projesinde rol arkadaşları olan Şevval Sam ve Eda Ece ile Ege koylarında tatile çıkmıştı ve bu şekilde sezonu açmıştı. Kız kıza çıktıkları tatilden sıklıkla pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun tatili sona erdi. Hayatı hakkında sık sık kesitler yayınlanan ve sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 38 yaşındaki ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün İstanbul'a dönüş yaptığı bilgisini takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun yaptığı paylaşımda beyaz bir kıyafet giydiği görüldü ve gönderisinin altına yazmış olduğu “Sürprizlerim gelemedi ama ben geldim” notu dikkat çekti.

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve entrikaları ile ünlü olan Yasak Elma dizisinde “Şahika” isimli karaktere hayat veren ve bu proje ile kariyerinin parlama noktasını yaşayan başarılı oyuncu Cavadzade’nin yapmış olduğu paylaşım kısa süre içerisinde takipçilerinden ilgi gördüm. Paylaştığı fotoğrafın altına bir sosyal medya kullanıcısı ise “Hava da kapalı olunca tam kötü karakter imajı vermişsin” şeklinde bir yorum yazdı. Başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade ise takipçisinin yazmış olduğu bu yorumu yanıtsız bırakmadı ve “Beni hiç tanımamışsınız” şeklinde bir cevap verecek düşüncelerini belirtti.

Diğer taraftan kendisi gibi oyuncu olan ünlü isim Gökhan Alkan ile aşk yaşamakta olan Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından sevgilisi ile çekilmiş olduğu fotoğraflarını kaldırmıştı. Bu hamlesi ile ayrılık haberlerinin yapılmasına sebep olan başarılı oyuncu muhabirlerin bu konu ile ilgili sorduğu sorulara “Arkadaşlar teşekkür ederim. Bunları konuşmayalım” şeklinde bir yanıt vermişti.