Nepal Köyünde Yetersiz Beslenme Çocukları Nasıl Öldürüyor?

Nepal'in en batısındaki ücra bir köyde çocuklar ve kadınlar yetersiz beslenme ve sağlık tesislerinin yokluğundan ölüyor.

25 yaşındaki Nirmala Bishwokarma ve bir yaşındaki oğluna, yetersiz beslenmeyle savaşmak için damardan solüsyon tedavisi verilmesi gerekiyor. 15 yaşında evlendi. O zamandan beri yedi kez hamile kaldı - sadece iki çocuğu hayatta kaldı.

Hikaye, başkent Katmandu'nun yaklaşık 1.046 km (650 mil) batısında, Sudurpaschim eyaletinin Bajura ilçesindeki Muktikot kasabasındaki birçok kadın ve çocuk için benzer.

Köye en yakın hastane bir günlük araba yolculuğu mesafesindedir ve ayrıca kuru, dik arazide 12 saatlik ek yürüyüş mesafesindedir.

Bajura, 69.2 yıllık ulusal yaşam beklentisine kıyasla ülkenin 59.6 yıllık en düşük yaşam beklentisine sahiptir.

Nepal'in en yoksul bölgesindeki kadınların en az yüzde 14'ü 40 yaşını geçmiyor.

Yaklaşık 400 aileye ev sahipliği yapan Muktikot belediyesinin genel müdür yardımcısı Paras Bahadur Shahi, “Burada 308 aile yüksek oranda yetersiz beslenmeye sahip” dedi.

Sağlık çalışanlarına göre, 5 yaşın altındaki 293 çocuktan 16'sı ağır, 45'i orta derecede yetersiz beslenmişti.

Bajura bölge sağlık müdürü Mahesh Chand, “Muktikot'taki çocukların yaklaşık yüzde 41'i yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor” dedi.

Yetersiz beslenme bu köyde her yıl çocukları öldürüyor.

“Bir çocuğun öldüğünü görmek bizim için alışılmadık bir durum değil. Temmuz 2021'den bu yana dokuz bebek ve çocuk yetersiz beslenme nedeniyle öldü" dedi.

Yetersiz beslenen çocuklar, sinir bozucu böcekleri uzaklaştıramayacak kadar zayıf, vızıldayan sinekler yüzlerini kaplarken çaresizce yatarlar. Bazı çocuklar yetersiz beslenmeden o kadar bitkindirler ki, kendi başlarına güçlükle ayakta durabilirler.

Janaki Neupane, son iki yıldır Muktikot'ta sağlık çalışanı olarak çalışıyor.

“Genç anneler kendi üreme sağlıklarını izlemiyorlar. En yakın çalışan tarama ekipmanı, tam bir günlük yürüme mesafesindeki Kolti'dedir. Anne adayları ancak hamilelik karmaşıklaştığında sağlık ocağına gelirler - eğer düşük yaparlarsa, bunun hakkında konuşmazlar," dedi Neupane.

Nirmala'nın ailesi, Hindu kast hiyerarşisinde en alt tabakayı oluşturan ve dışlanma, marjinalleşme ve aşağılama dolu bir hayat yaşamaya devam eden bir topluluk olan Dalit'lerdir.

Muktikot'un Dalitleri, büyük bir Himalaya nehri olan Karnali'yi vadiden güneydoğuya doğru akar. Ama köyün içme ve sulama suyu yok.

Yağış modelleri düzensiz hale geliyor ve ani sel ve kuraklıklarla yaşamları tehdit ediyor.