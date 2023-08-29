Emekli ve memurun gözü kulağı açıklanacak o haberdeydi. Kamu görevlileri hakem kurulu bugün gerçekleştirilecek 4. toplantı neticesinde karara varacak. Toplantı sonrasında alınacak olan kararın en geç 31 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyor.

Kamu İşveren ve Sendikaların ortak bir rakamda anlaşılmaması nedeniyle kamu görevlileri hakem kurulu 4. toplantıya gidiyor. Memur ve memur emeklileri önümüzdeki 2 yıl boyunca hangi oranda ne kadar zam alacak? sorusu belli olacak.

TOPLANTI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu İşveren ve Sendikalar 14 Ağustos tarihinde toplantı yapmış ve herhangi bir sonuç alamamıştı. Ortak paydada buluşulabilmesi için kamu görevlileri hakem kurulu araya girerek kararın 4. toplantıda açıklanacağına hükmetti. O 4. toplantı ise 29 Ağustos Salı gününe denk geliyordu. Bugün gerçekleştirilecek son toplantı neticesinde alınacak tüm kararlar 31 Ağustos tarihine kadar kamuoyu ile paylaşılacak. Peki memuru ve emeklileri neler bekliyor?

ZAM GÖRÜŞMELERİNDE NELER YAŞANDI?

29 Ağustos Salı günü saat 14:00'da bir araya gelecek. Kurul üyeleri 7 saat boyunca görüşme yapacak. 11 kişiden oluşacak hakem heyeti gündemdeki zam oranı başta olacak şekilde farklı maddeler üzerine yoğunlaşacak. 1 Ağustos tarihinde başlayan toplu sözleşme görüşmeleri 2024 yılı için toplam %70, 2025 yılı için ise %40 zam talep eden Memur Sen'in teklifine karşı ortak bir noktaya varamadı. Kamu İşveren heyeti 2024 yılı için %25, 2025 yılı için toplam %11 teklifinde bulunmuştu.

EMEKLİ VE MEMURU NELER BEKLİYOR?

31 Ağustos tarihinde net bir rakamın oluşacağı, memur ve emekli için uygulanacak zam oranının net olarak belirleneceği bu görüşmede ekonomistlerin de fikri gündemde sıcaklığını koruyor. 6 aylık enflasyon beklentisi ve 15'lik toplu sözleşme zammı ile beraber memur ve memur emeklisinin alabileceği maaş tahmini olarak hesaplandı.

Memurlar için Temmuz ayı dönemi 22 bin 017 TL. Ocak ayı dönemi ise %44,42 zamla 31 bin 797 TL'yi görecek denildi. Bu hesaplamaya göre memur emeklisi Temmuz ayı döneminde 9 bin 876 TL alırken 2024 Ocak ayı itibari ile 14 bin 263 TL ödeme olacak.