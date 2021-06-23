Necla ve Metin Büyükşen Cinayetinde Yeni Gelişme! Müge Anlı'da Korkunç Dakikalar

Türkiye'nin gündeminde yer alan Necla ve Metin Büyükşen cinayeti ile ilgili yeni gelişmeler yaşandığı bilgisine ulaşıldı. 55 yaşındaki Metin Büyükşen ile 54 yaşındaki Necla Büyükşen, evlerine giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfek yardımı ile öldürülmüştü. Bunun yanı sıra 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen de başına almış olduğu dipçik darbesi ile olayı yaralı olarak atlatmıştı. Müge Anlı'nın programına canlı yayında bağlanan bir kişinin ifadesi ise stüdyoda bulunan herkese kabus gibi dakikalar yaşattı. Ünlü sunucu Müge Anlı da dehşet verici cinayeti çözümlemeye çalışırken gözyaşlarına engel olamadı. Müge Anlı'nın ATV ekranlarında izleyici kitlesi ile bir araya geldiği programda Metin ile Necla Büyükşen'in cinayeti yeniden masaya yatırıldı ve konu hakkında detaylar öğrenilmeye çalışıldı. Sizin için çiftin 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen'in açıklamalarını ve Müge Anlı'nın yorumlarını yazdık.

ATV ekranlarının başarılı programı Müge Anlı'nın canlı yayınında Metin ve Necla Büyükşen cinayeti hakkında gelişmeler meydana geldi. Cinayetin tek görgü tanığı olan kızları 21 yaşındaki Büşra Büyükşen'in davranışlarının şüpheli olması canlı yayında tartışılırken ünlü sunucu Müge Anlı da konu hakkında konuştu. 21 yaşındaki Büşra Büyükşen, cinayet ile ilgili sesini çıkartmazken ailenin diğer akrabaları ise öfkeli davranışlar sergiledi. Anne ve babasının öldürülmesi hakkında fevri davranmadığını ve hiç gerilmediğini ifade eden Müge Anlı, bu durumu ilginç bulduğunu açıkladı.

Bugün ekranlara gelen canlı yayında ise Büşra Büyükşen'in Mehmet Ali ve Yılmaz isimli kişileri şüpheli olarak açıklaması dikkat çekti. Büşra Büyükşen’in ismini verdiği kişilerin gelin Betül Büyükşen’in kardeşi ve kuzeni olduğu anlaşıldı. İsimleri söylenen ikilinin ise cinayetin yaşandığı saatte evde olmadığı bilgisine ulaşıldı. Çifte cinayetin aydınlatılması için çalışılırken konu hakkında merak edilen detaylar da öğrenilmek isteniyor.