Necati Şaşmaz Son Noktayı Koydu! Kurtlar Vadisi Kaos Başlama Tarihi Belli Oldu

Türkiye'nin uzun soluklu dizi yapımlarından birisi olan ve Diziye özel sinema filmleri çıkartılan Kurtlar Vadisi, yeni sezonu ne zaman olacak merak edilmektedir. Geçen günlerde çıkan haberler ile birlikte, Kurtlar Vadisi yeni sezonda Kurtlar Vadisi Kaos Olarak yayın hayatına başlayacak. Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos hakkında konuştu.

Kurtlar Vadisi dizi serisinde Polat Alemdar karakterine hayat veren ve aynı zamanda dizinin yapımcılarından olan Necati Şaşmaz, diziye ilişkin müjdeli haberi verdi. Şaşmaz ayrıca dizinin içeriği ile ilgili de bilgiler paylaştı. Necati Şaşmaz yaptığı açıklama ile hem TV kanalını hemde dizinin yayın zamanını söyledi.

Kurtlar Vadisi Kaos Ne Zaman?

Türkiye'nin hala en iyi diziler serisinde gösterilen Kurtlar Vadisi, yeni sezon çalışmalarına da başladı. Dizinin yayın hayatına yeni sezonda girmesi bekleniyor. Kurtlar Vadisi Kaos adıyla yeniden bir seriye başlayacak olan bu dizi hangi kanalda olacağı merak ediliyor.

Necati Şaşmaz yaptığı açıklamalarda dizi ile ilgili Kaos yönetimlerinin altındaki yöneticilerin nasıl kurtulacaklarını anlatacakları bir dizi olduğunu söyledi. Diğer serilere göre daha çok aksiyon sahnesi olacağını da duyurdu. Yeni proje için çalışamalara başladıklarını söyledi.

Kurtlar Vadisi Kaos Yayın Tarihi

Kurtlar vadisi dizisi yeni sezonda KAOS adıyla devam edecek. Yeni bir seriye başlayacaklarını söyleyen Şaşmaz, yeni karakterler ve yeni konuların olacağı Kaos dizisin yakında yayınlanacağını söyledi. Seyirciler tarafından merak edilen bu dizi, Ekim ayından itibaren, ATV ekranlarında olacağı düşünülüyor.

ATV ekranlarında kendi gününde ve kendi saatinde yayınlanacak Kurtlar Vadisi, Salı günü EDHO, Perşembe günü de kendi dizisi ile izleyicileri mutlu edecektir.

Yapılan açıklamalar sonrasında henüz ATV için bir netlik kazanılmış değil. ATV alternatifleri arasında SHOW TV, TRT 1 ve dijital platform olan BLU TV'de bulunuyor.

Açıklamalarına devam eden Şaşmaz, Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayelerin söz konusu diziye konu olacağının müjdesini verebileceğini söyledi. Kurtlar Vadisi yayın hayatına bilindiği gibi 1.bölüm olarak 15 Ocak 2003'te başlamıştı. Mafya, Politika ve aksiyon türündeki bu dizi, yeni sezonda Kurtlar Vadisi KAOS olarak yayın hayatına 2021-2022 sezonunda devam edecek.