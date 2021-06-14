Naz Aydemir Akyol kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Milli takımda neden yok?

Voleybol en etkili isimlerinden biri olan Naz Aydemir Akyol, Türkiye milli takımında yer almıyor. Milli takımın voleybol maçı yaptığı günde Naz Aydemir Akyol olmaması hayranları tarafından Naz Aydemir Akyolneden yok? Naz Aydemir Akyol neden oynamıyor yorumu yaptırdı!

Naz Aydemir Akyol neden yok?

Naz Aydemir Akyol sakatlığı nedeniyle Türkiye forması giyemiyor!

Naz Aydemir Akyol kimdir?

Filenin sultanları ismiyle adından söz ettiren milli takımın yıldızı Naz Aydemir Akyol kim, kiminle evli merak ediliyor. 2020 ÇEV Tokyo olimpiyat oyunları avrupa kıta elemeleri de forma giyen pasör Naz Aydemir Akyol nereli sizler için derledik.

1990 doğumlu Naz Aydemir Akyol, 1.86 boyunda ve 67 kilo.

Alev ve Ali aydın Aydemir eski milli voleybolcular kızı olan Akyol, Eczacıbaşı ile volaybola başladı.Hem kulüp hem milli formayla yüksek atlama branşında Türkiye rekoru sahibi.

2004 2005 sezonunda Eczacıbaşı A takımıyla yıldızlaşan Naz, üç yıl üst üste Türkiye şampiyonu oldu.

2009 2010 yıllarında Fenerbahçe transfer olan ve ligin en iyi pasör ödülünü aldı.

2012'de Londra Olimpiyatlarında oynayan Naz Aydemir, Vakıfbank'a 2013 yılında transfer oldu ve CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu kazandı.

Naz Aydemir Akyol şu sıralar Fenerbahçe forması giyiyor.

Naz Aydemir Akyol basketbolcu Cenk Akyol ile evlidir ve bir oğlu bulunmaktadır.