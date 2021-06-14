NATO’ya Ait İki Savaş Gemisi Karadeniz’e Girdi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan gelen açıklamaya göre, NATO Liderler Zirvesi ile eşzamanlı olarak güdümlü füzelerle donatılmış NATO’ya ait iki savaş gemisinin Karadeniz’e girdiğini bildirdi. Savaş gemilerinin Rusya Karadeniz Filosu tarafından takibe alındığı da eklendi.

Gemilerden biri İngiliz Kraliyet Donanmasına ait HMS Defender muhribi, diğeri ise Hollanda Donanmasına ait Everton fırkateyni olduğunu belirtildi.

Karadeniz sularına giren NATO’ya ait güdümlü füzelerle donatılmış iki savaş gemisinin, İngiltere ve Hollanda’ya ait olduğu biliniyor. Bu iki savaş gemisinin Rusya Karadeniz Filosu tarafından takibe alındığı şu kaydedilen açıklamada ifade edildi:

“Karadeniz Filosunun güçleri ve araçları, 14 Haziran 2021 tarihinde Karadeniz’e giren İngiliz Kraliyet Donanmasına ait HMS Defender muhribi ile Hollanda Donanmasına ait Everton fırkateynini takibe başladı"

Dün ise benzer bir olay daha yaşanmıştı. Bu sefer ABD Donanmasına ait bir muhrip Karadeniz’e girmişti. NATO’ya ait gemilerin Karadeniz’deki varlıkları sürekli olarak devam etmekte. Geçtiğimiz Ocak ayında da ABD’ye ait USS Porter ve USS Donald Cook adlı füze fırkateynleri, Mart ayında ise USS Thomas Hadner destroyeri ile USS Monterey kruvazörü Karadeniz sularına girmişti.

Moskova ise bu duruma karşılık olarak deniz muharebesi de içeren bir tatbikat başlatacaklarını duyurmuştu. Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, NATO kuvvetlerinin de katılacağı ‘Deniz Esintisi’ adlı tatbikata dair açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamasında, “Rusya Savunma Bakanlığı, NATO ülkelerinin katılacağı 'Deniz Esintisi' (Sea Breeze) ABD-Ukrayna ortak tatbikatının hazırlık ve icra süreçlerini dikkatli bir şekilde izleyecek ve gerektiğinde Rusya'nın askeri güvenliğinin sağlanması için oluşan durumlara uygun biçimde karşılık verecek" ifadelerinde bulunmuştu.

Konaşenkov, ana katılımcı ülkelerin Ukrayna, ABD, Türkiye, Kanada, İngiltere, Hollanda, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Letonya ve partner ülkeler olduğunu vurgulamıştı.

Konaşenkov açıklamasında, yapılacak bu tatbikat kapsamında Rusya, Ukrayna ordusuna modern silah ve mühimmat ile askeri teçhizat tedarik edilmesinin planlandığını eklemişti. Rusya Savunma Bakanlığı’nın ise bu tatbikatın hazırlık ve icra süreçlerini yakından ve dikkatli bir şekilde takip edeceklerini de belirtmişti.

28 Haziran'da başlayacak olan tatbikat, 11 Temmuz'da sona erecek. Tatbikata yaklaşık 4 bin askeri personel, 40 muharebe gemisi, takviye gemisi, 30 uçak ve 100'den fazla zırhlı aracın katılması bekleniyor.