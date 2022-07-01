NATO Zirvesinden Önemli Noktalar

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nü (NATO) oluşturan 30 ülkenin liderleri, önümüzdeki on yıl için Rusya'nın oluşturduğu “doğrudan tehdide” odaklanan ve ilk kez Çin'i bir güvenlik sorunu ilan eden kapsamlı bir stratejik çerçeve üzerinde anlaştılar. .

Son yıllarda zayıflamış görünen ittifak, Madrid'deki “dönüştürücü” zirve sırasında savunma ve caydırıcılık yeteneklerine yenilenmiş ve yenilenmiş bir yaklaşım vaadinde bulunarak, bloğun doğu kanadındaki kuvvetlerini güçlendirmek için harekete geçti. Ayrıca Rusya ile sırasıyla deniz ve kara sınırlarını paylaşan İsveç ve Finlandiya'yı da ittifaka resmen davet etti.

NATO üyeleri ayrıca Rusya'nın işgalinin ardından Ukrayna'ya desteği sürdürme sözü verdi; bir saldırı durumunda diğer üyelerin yardımına gelme taahhütlerini yeniden artırdı; ve giderek karmaşıklaşan küresel ortamda “teknolojik üstünlüğü” sürdürmek için kolektif bir süreç oluşturmak.

Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO liderini "üstünlüklerini, emperyal emellerini iddia etmeye" çalışmakla suçlarken, Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, ittifakın "Soğuk iklimi ihraç etmek amacıyla kollarını Asya-Pasifik'e genişletmeye" çalıştığını söyledi. Savaş zihniyeti”.

İşte NATO zirvesinden önemli çıkarımlar:

Rusya'dan 'tehdit'

NATO liderleri, Rusya'nın “istikrarlı ve öngörülebilir bir Avrupa güvenlik düzenine katkıda bulunan normları ve ilkeleri” ihlal ettiğini ve bloğun, üyelerin topraklarına saldırı “olasılığını göz ardı edemeyeceğini” söyledi.

İttifak, Rusya'yı kendi güvenliğine yönelik “en önemli ve doğrudan tehdit” olarak nitelendirerek, Moskova'nın Baltık, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerindeki askeri yığınağı konusunda uyarıda bulundu; Belarus ile askeri entegrasyon; ve nükleer modernizasyon ve “sinyal verme”.

NATO ayrıca Rusya'ya karşı "çatışma aramadığını ve tehdit oluşturmadığını", tehditlere "birleşik ve sorumlu bir şekilde" yanıt vereceğini ve iletişim kanallarını açık tutacağını vurguladı.

NATO, kuvvetlerini 'önemli ölçüde güçlendirecek'