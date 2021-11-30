NATO ve Rusya Dışişleri Bakanları Letonya'da Bir Araya Geldi

NATO dışişleri bakanları, Rusya ve ittifak Ukrayna sınırı boyunca askeri faaliyet raporları üzerinde tartışmaya devam ederken bir araya geliyor.

Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki grup, Moskova'nın son haftalarda Ukrayna sınırına asker yığmasından endişe duyuyor, bu yıl bu tür ikinci birikme.

Bu arada Rusya, NATO'yu Ukrayna'daki askeri altyapısını genişletmemesi konusunda uyardı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Salı günü 29 NATO mevkidaşına ittifakın doğu kanadındaki ve güvenlik ittifakının bir müttefiki olan ancak NATO üyesi olmayan Ukrayna'daki ABD istihbarat resmi hakkında brifing vermesi bekleniyor.

Letonya'nın başkenti Riga'da gazetecilere konuşan Blinken, Rusya'nın son askeri faaliyetlerini "olağandışı" olarak nitelendirdi ve Moskova'nın herhangi bir tırmandırıcı eyleminin "ciddi sonuçlar" tetikleyeceği konusunda uyardı.

Daha önce NATO başkanı Jens Stoltenberg, Moskova'nın asker birikimini "olağandışı" olarak nitelendirdi, ancak ittifakın Moskova'nın niyetleri hakkında henüz "açıklık" olmadığını söyledi.

Stoltenberg, Pazartesi günü, karlı bir ormanlık alanda kamufle edilmiş tanklarla savaş becerilerini prova eden NATO birliklerini ziyaret ettikten sonra, "Ağır yetenekler görüyoruz, zırhlı birimler, insansız hava araçları, elektronik savaş sistemleri ve savaşa hazır on binlerce Rus askeri görüyoruz." Dedi.

Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Salı günü, Ukrayna'daki NATO askeri altyapısının genişletilmesinin aşılmamasını umduğu kırmızı bir çizgi olduğunu söyledi ve Rusya sınırları yakınında askeri tatbikatlar yapılmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Moskova'daki bir yatırım forumunda konuşan Putin, Rusya'nın yakında cephaneliğine girecek yeni bir hipersonik füze geliştirdiğini de söyledi.

ABD 'ciddi sonuçlar' konusunda uyardı

Kiev daha önce Moskova'nın bir saldırıya hazırlanıyor olabileceğine dair korkularını dile getirmişti.

Ancak Ukrayna savunma bakanı Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın son asker birikiminin muhtemelen Moskova'nın Haziran ayında Cenevre'deki ilk toplantılarının ardından ABD Başkanı Joe Biden ve Putin arasında gelecekteki bir görüşmede pazarlık pozisyonunu güçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Ekonomi bakanlığının internet sitesinde yer alan bir açıklamada Oleksiy Reznikov, Rusya bu yılın başlarında asker oluşturduğunda Ukrayna ile Rusya arasındaki ilişkilerin daha kötü olduğunu söyledi.

Batılı yetkililere göre, Mayıs ayında Moskova sınıra yaklaşık 100.000 asker yerleştirdi ve bu, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana en büyük sayı.

Ukrayna askeri istihbarat şefi bu ayın başlarında Military Times'a verdiği demeçte, daha sonra bu birimlerin geri çekilmesini emretti, ancak yenilenen birikme ile sınır boyunca yeniden konuşlandırılan yaklaşık 92.000 asker görüldü.